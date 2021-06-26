الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفة

الدنمارك تكتسح ويلز برباعية نظيفةصعد المنتخب الدنماركي إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما تغلب على منتخب ويلز 4 / صفر اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في افتتاح منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وحسم منتخب الدنمارك، الذي يدربه كاسبر هيولماند، المباراة لصالحه بأربعة أهداف سجلها كاسبر دولبيرج (هدفان) في الدقيقتين 27 و48 وجواكيم مايهلي ومارتن برايثوايت في الدقيقة 88 وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته في دور الثمانية يوم السبت المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وسيلتقي مع الفائز في المباراة المقررة غدا الأحد بين المنتخبين الهولندي والتشيكي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وكان منتخب ويلز الفريق الأفضل خلال أول 15 دقيقة من المباراة لكن دفة المواجهة تحولت بعدها لصالح المنتخب الدنماركي الذي فرض سيطرته بشكل واضح وكان الأخطر هجوميا وقد نجح في ترجمة تفوقه إلى أربعة أهداف حسم بها عبوره إلى دور الثمانية عن جدارة.