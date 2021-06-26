موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 ستجمع فريق الأهلي المصري ضد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، حيث واصل الأهلي مشواه في دوري الأبطال بجدارة، بعدما تمكن من تخطي فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بجدارة، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، ويواصل رحلة الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي على حساب الزمالك المصري بهدفين سجلهما عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف سجله شيكابالا، ليحقق الأهلي لقبه التاسع، ويأمل في تحقيق لقبه العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي نجح في التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي المصري في مواجهة كايزر تشيفز في مباراة من العيار الثقيل، يأمل فيها موسيماني ورفاقه تحقيق الفوز، ليكون مسك الختام في مشواره بالبطولة، بعدما تمكن من تخطي فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس بتونس، بفوز الأهلي بهدف دون رد عن طريق محمد شريف، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز إيابا على ملعبه باستاد القاهرة الدولي بثلاثية دون رد، حيث سجل أهداف الأهلي في المباراة كلا من علي معلول “من ركلة جزاء تحصل عليها طاهر محمد طاهر”، محمد شريف، وحسين الشحات، حيث تألق محمد مجدي أفشة وأهدى زملاؤه ثلاث أهداف على طبق من ذهب، استغلها لاعبي الأهلي ليسجلوا ثلاث أهداف، ويطيحوا بالترجي من البطولة، ويأخذوا بثأر الخسارة في النهائي البطولة موسم 2018، حين التقيا في مصر، وفاز الأهلي بثلاثية أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق الترجي اللقب بانتصاره إيابا بثلاثية دون رد.

فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يأمل في تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أفريقيا، ليتوج مشواره في البطولة التي عاد للمشاركة فيها من جديد بعد غياب في السنوات الأخيرة، وقد تمكن الفريق الجنوب إفريقي من تخطي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بهدف دون رد، حيث انتهت مبارارة الذهاب في المغرب بفوز تشيفز بهدف نظيف عن طريق سمير نوركوفيتش، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري الأبطال

الموعد: السبت 17 يوليو 2021.

الملعب: المركب الرياضي محمد الخامس “المغرب”.

التوقيت: 4:00 توقيت مصر، 5:00 توقيت مكة المكرمة، 3:00 توقيت المغرب.

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