الأهلي يسحق الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويصعد للمباراة النهائية

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الأهلي يسحق الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ستاد السلام في القاهرة. تعتبر كرة القدم من أهم وأشهر ألعاب الرياضة على مستوى العالم. فنجد الكثير من المشجعين في جميع أنحاء العالم يشجعون فرقهم التي يحبونها ويعشقونها. ونجد أن فريق الأهلي المصري والترجي من أكبر الفرق في أفريقيا من حيث الجماهير، فكلاً منهما يمثل في هذا اللقاء بلده أمام الفريق الأخر. الأهلي يسحق الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويتأهل للمباراة النهائية لقد حقق الشياطين الحمر انتصاراً غالياً وثميناً على الفريق التونسي في الجولتين وهما الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال.

ففي الجولة الأولى في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا فاز المار الأحمر بطل مصر على بطل تونس في ملعب رادس في تونس في عقر داره، بهدف دون رد سجله مهاجم الأهلي محمد شريف

بتمريره أكثر من رائعة من كلاً من محمد مجدي أفشه الذي مررها لأليو ديانج الذي مررها باحتراف لمحمد شريف.

بتمريره أكثر من رائعة من كلاً من محمد مجدي أفشه الذي مررها لأليو ديانج الذي مررها باحتراف لمحمد شريف. وبهذا قد تفوق الأهلي على الترجي في الإياب بالرغم من حضور جماهير الترجي المباراة.

أما في الجولة الثانية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فقد حقق الشياطين الحمر انتفاضة وانتصار أكثر من رائع على غريمه التقليدي في أفريقيا الذي كان يمني نفسه بالوصول للقاهرة وينتصر على الشياطين الحمر،

ولكنه لم يتوقع ما ينتظره على أيدي لاعبي الأهلي المصري في القاهرة. نتيجة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي نجاح وانتصار عظيم على نظيره الترجي التونسي ليحصل على بطاقة الصعود للمباراة النهائية لملاقاة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل على حساب نظيره الوداد المغربي بنتيجة 1/0.

حقق لاعبي النادي الأهلي انتصار ساحق على نظيره الترجي فكانت النتيجة 3/0 على ملعب ستاد السلام في القاهرة.

أحرز الهدف الأول لاعب الأهلي على معلول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 38، التي احتسبت لصالح اللاعب محمد طاهر بعدما تم التأكد منها عن طريق الفار.

وتم تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد في الدقيقة 56 بتمريره ولا أروع من محمد مجدي أفشة.

وسجل الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات الذي ألغى بدافع التسلل، وعند اللجوء إلى الغار تم التأكد عن أحقية الهدف وعدم وجود تسلل، ليفرح اللعبين والجهاز الفني بالنتيجة التي تم تحقيقها. الأهلي يواجه كايزر تشيفز في المبارة النهائية يتأهل الأهلي للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية بنتيجة 4/0 مجموع المباراتين على الترجي

ليواجه فريق كايزر تشيفز الأفريقي الذي يصعد للمرة الأولي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1/0 للمباراتين على نظيره الوداد المغربي المباراة التي سوف تلعب في المغرب. الوسوم عمر شويل - جدة الأهلي يسحق الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويصعد للمباراة النهائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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