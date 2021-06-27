موعد نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 ومكان إقامة المباراة

دوري أبطال أفريقيا من البطولات التي تشهد منافسة قوية وشرسة بين عدد من الفرق داخل القارة الأفريقية، ويتنافسون فيما بينهم من أجل الصعود والفوز بالبطولة القارية الأصعب بعد بطولة كأس أمم افريقيا، هذا ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المصري في المباراة النهائية فريق كايزر تشيفز، حيث سيلتقي الفريقين في المباراة النهائية التي سوف تجمعهما على أستاذ محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

موعد نهائي ابطال افريقيا

من المنتظر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر شيفز يوم 17 يوليو القادم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث أنه قد تم تحديد مكان إقامة المباراة لتقام على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، ويأتي تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد تغلبه في الدور نصف النهائي على الترجي التونسي في مباراة الذهاب بتونس بهدف واحد، ثم تغلبه أيضًا في مباراة العودة بالقاهرة على الترجي أيضا بثلاثة أهداف دون رد، بينما صعد كايزر تشيفز إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الذَّهاب بهدف دون رد، بينما كان التعادل هو مصير مباراة الإياب بين الفريقين.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الأبطال

هذا ومن المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت بنقل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامته في السابع عشر نت يوليو 2021 على ملعب مركَب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب بين فريقي النادي الأهلي المصري، وفريق كايزر تشيفز الجَنُوب إفريقي، حيث سوف تذاع المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مكان نهائي دوري أبطال افريقيا

من ناحية أخري فيعتبر الملعب الذي سوف تقام عليه المباراة من أقدم الملاعب المتواجدة بدولة المغرب، حيث تم افتتاحه لأول مرة في مارس من العام 1955، حيث كان يطلق عليه وقتها أستاد مارسيل سيردان، وقد بدأ بسعة تصل إلى 30 ألف مشجع، وقد تم مؤخرًا العمل على تجديد الملعب ليتوافق مع المعايير التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم – للفيفا – حيث تمت التوسعة له في عام 2000 لتصل إلى 45 ألف مشجع، ثم تم التطوير وزيادة السَّعَة الاستيعابية له لتصل إلى 120 ألف مشجع.