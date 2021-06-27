مركز الزبير للشطرنج بنزوى يستضيف البطولة الافتراضية الأولى

في إطار تبني مؤسسة الزبير لمناشط اللجنة العمانية للشطرنج

استضاف مركز الزبير للشطرنج في ولاية نزوى ختام البطولة الافتراضية الأولى تحت 16 سنة التي يتم تنظيمها للتنافس بين منتسبي مراكز الزبير للشطرنج المشاركة وذلك بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج، حيث وصل عدد المشاركين في البطولة إلى 47 مشاركا وتم التنافس عبر منصة lichess الإلكترونية المخصصة لهذه اللعبة.

وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري للشطرنج من 9 جولات وبزمن تفكير 5 دقائق مع إضافة 5 ثواني لكل نقلة ، ولقد أدار البطولة نخبة من الحكام المعروفين وهم: مسلم الوضاحي، بشير القديمي، وحمدان الهنائي. ولقد جاءت النتائج على النحو التالي، حيث فاز في المركز الأول حمود البوسعيدي من مركز الزبير للشطرنج من محافظة الداخلية، وفي المركز الثاني عبدالرحمن الزدجالي من محافظة مسقط وحصلت أصائل المعمرية المركز الثالث في محافظة شمال الباطنة.

وتأتي هذه البطولة في إطار تبني مؤسسة الزبير لمناشط اللجنة العمانية للشطرنج من أجل تعزيز التنافس بين لاعبي الفئات من منتسبي مراكز الزبير للشطرنج. فضلاً عن دورها في الوقوف على مستوى اللاعبين وتقييم مدى استفادتهم من الدورات التدريبية التي أقيمت عبر التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

وحول تنظيم هذه البطولة الافتراضية، قال هلال بن عمر السيابي، رئيس الخدمات المؤسسية في مؤسسة الزبير: “يأتي تنظيم هذه البطولة الافتراضية الأولى في إطار سعينا المتواصل لدعم استمرارية الأنشطة الرياضية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي فرضت تحديات كبيرة في هذا المجال.

من هنا جاءت فكرة تنظيم البطولة افتراضيا بين منتسبي مراكز الزبير العشر للشطرنج عبر منصة إلكترونية متخصصة، بهدف المحافظة على الزخم الذي تم تحقيقه خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد بدء التعاون المشترك بين مؤسسة الزبير واللجنة العُمانية للشطرنج في عام 2017م”.

من جانبه قال أحمد بن درويش البلوشي، رئيس اللجنة العمانية للشطرنج: “تسعى اللجنة العُمانية للشطرنج إلى نشر هذه اللعبة بين شرائح الناشئين بهدف تأسيس أرضية واسعة لهذه الرياضة في المجتمع العُماني بحيث يمكن تطوير اللعبة والتنافس إقليمياً ودولياً خلال الفترة القادمة. في ظل الأوضاع الصحية الأخيرة، تراجعت وتيرة الأنشطة في ضوء التزامنا بالقرارات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذه البطولات بتقنية الاتصال المرئي للحفاظ على الزخم وتشجيع اللاعبين على الاستمرار وتطوير مهاراتهم مع الحفاظ على سلامتهم”.

وأضاف: نشكر مؤسسة الزبيـر علـــى دعمهم المستمر للجنة والذي ساهم في تحقيق أهدافها ومن أهمها انتشـــار اللعبـــة الشطرنج في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وزيادة أعداد المنتسبين للجنة العمانية للشطرنج وخصوصا في فئة النشء، ونسعى من خلال هذه المراكز إعداد جيل من الشباب القادرين على تمثيل السلطنة في المسابقات الخارجية.

يذكر أن مراكز الزبير للشطرنج تنتشر في مختلف محافظات السلطنة ويصل عددها حالياً إلى 10 مراكز تتواجد في محافظات الظاهرة، الداخلية، شمال وجنوب الباطنة، مسقط، مسندم، جنوب الشرقية، ظفار، البريمي، والدقم.