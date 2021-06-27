لجنة الانتخابات باتحاد القدم تواصل استقبال طلبات الترشح ومنافسة شرسة على العضوية

تعقد اجتماعها الثالث غدا

واصلت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة الدكتور حمد الحضرمي استلام طلبات الترشح للدورة الانتخابية “2021ـ 2025 “ والتي تستمر حتى 4 يوليو القادم، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 14 يوليو ليتم بعدها ارسالها الى الاندية والاتحادين الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وستجري الانتخابات يوم 28 اغسطس القادم إن شاء الله تعالى ، حيث تقدم يوم أمس كل من محسن المسروري لمنصب نائب الرئيس من نادي جعلان، وعبدالله بن محسن الجابري من نادي سمائل، وخالد بن سالم المديلوي من نادي مجيس، وأحمد بن عبدالقادر الحداد من نادي ظفار، وأحمد بن علي السليماني من نادي البشائر، وداود بن سالم آل جمعه نادي عمان .

الاجتماع الثالث

وستعقد في تمام الساعة الثالثة مساء غد لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة الدكتور حمد الحضرمي اجتماعها الثالث لبحث ودراسة طلبات الترشح لمجلس الادارة القادم والتي استلمتها حتى الساعة الثانية ظهر الغد ، وذلك من أجل البت فيها بشكل نهائي ومعرفة مدى أحقيتها بدخول الانتخابات من عدمه، وستواصل اللجنة اجتماعاتها المقررة لها في هذا الشأن والبالغ عددها (5) اجتماعات ، بمعدل اجتماعين كل إسبوع ، فيما سيكون الاجتماع الأخير يوم الأحد القادم 4 يوليو وهو الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح للمجلس القادم إن شاء الله تعالى .

الجدير بالذكر ، أن عدد المترشحين لمنصب الرئيس وصل إلى (2) ومنصب نائب الرئيس (2) والمقعد الخاص بالمرأة (2) ، بالاضافة إلى تقدم (14) للعضوية حتى نهاية يوم أمس .