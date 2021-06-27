منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يحقق المركز الثاني فـي بطولة دبي الودية ضمن برنامج إعداده للمشاركة فـي المونديال

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثاني في البطولة الودية التي اختتمت امس الاول بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة منتخبنا الوطني والسنغال والإمارات المستضيف والتي تأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم الشاطئية التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم. وجاء المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي البطل وحصول المنتخب الاماراتي على المركز الثالث وذلك بعد الحسابات في فارق الاهداف والانتصارات التي حققتها الفرق الثلاثة بالبطولة بعدما تساوت في عدد النقاط والتي دخلت معها الاهداف ماله وما عليه الفريق، حيث خسر المنتخب الوطني مع السنغال 2/3 وبعدها خسر من الامارات 1/2 في مباريات الذهاب الا انه تمكن من رد اعتباره بالفوز على السنغال 6/5 وعلى الامارات 7/ 6 في الإياب.

وقد ضمت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المشاركة في البطولة الجهاز الفني والاداري المكون من المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي ونبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وأندريه أندريكوف مدلك.

بالاضافة الى 12 لاعبا وهم : سالم بن محمد العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي كما اعتذر عن المشاركة في هذا المعسكر كل من عبدالله بن مسعود الصوطي ويونس بن خميس العويسي لظروف خاصة، حيث من المتوقع الانضمام في المعسكر الداخلي القادم .