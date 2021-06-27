تواصل التسجيل فـي البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية بمحافظة بمسندم

تعد الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يتواصل التسجيل في البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021 لفئة قوارب تكنو وتكنو بلاس وفئة فورميلا “فويل” والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 11 وحتى 16 أكتوبر القادم بمحافظة مسندم من قبل البحارة الراغبين بالمشاركة من مختلف دول العالم، حيث ستحظى البطولة بمشاركة حوالي 50 مشاركا ومشاركة من أكثر من 15 دولة.

وتعد هذه البطولة الدولية الأولى التي ستقام عقب دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 كونها بطولة قارية تقام في آسيا ستكون أيضاً الخطوة الأولى للكثير من البحّارة في شق طريقهم نحو الوصول لأولمبياد باريس 2024 وقد جاء اختيار موقع إقامة البطولة في محافظة مسندم نظراً لأجوائها المثالية للإبحار الشراعي وطبيعتها الخلابة، حيث تتراوح سرعات الرياح عادة بين 7- 15 عقدة بحرية مع ارتفاع بسيط في موج البحر والذي سيوفر للبحّارة المشاركين بيئة تنافسية مليئة بالتحدّي والإثارة إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية للنهوض بقطاع السياحة الرياضية والمغامرات في السلطنة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

ولقد أعدت اللجنة المشرفة على البطولة كافة تحضيراتها واستعداداتها الخاصة، حيث سيخضع جميع المشاركين في البطولة لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بسلامتهم كما سيتم اعتبار مكان إقامة الحدث منطقة حجر صحي بدءا من وصولهم وحتى إسدال الستار عن الحدث.

وتمتلك السلطنة سجلاً حافلاً في استضافة بطولات الإبحار الشراعي الدولية والإقليمية، وذلك نظراً للمكانة المرموقة التي تحظى بها عُمان للإبحار في مجتمع الإبحار الدولي وتتويجاً للجهود القائمة في سبيل تطوير رياضة الإبحار الشراعي وان حصول السلطنة على ملف الاستضافة دليل على كفاءة المرافق والإمكانات التي تتمتع بها، حيث تمكنت السلطنة من استضافة العديد من البطولات منها، فوزها مؤخراً بملف استضافة بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 الشراعية 2021، كما سبق لها استضافة عدد من الأحداث الرياضية البحرية المهمة؛ كبطولة العالم لليزر عام 2013م وبطولة أر أس أكس للتزلج على الألواح الشراعية عام 2015م، وبطولة الليزر راديال النسائية في العام ذاته، وبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست العام الماضي.