صيف حار جدا

صالح البارحي:

يبدو أن حرارة الجو الذي نعيشه في السلطنة لن يكون هو الوحيد الذي يشعرنا بأن (صيفنا) حار جدا .. فهناك مشهد آخر سيشهد صراعا محتدما ولن يكون أقل (سخونة) من أيام الصيف الحالية .. وأعني هنا رحلة البحث عن مجالس إدارات اتحاداتنا الرياضية للدورة القادمة .. فما تشهده الساحة الرياضية من حراك كبير من كافة شرائح الوسط الرياضي يدلل على أن الانتخابات القادمة ستشهد صراعا قويا من أجل حسم المناصب التي يأمل المترشحين الحصول عليها … فالأمر ليس بالهين في ظل التداعيات التي يراها البعض موجبة لدخول وجوه جديدة في المنظومة الرياضية بالسلطنة لتجاوز الكثير من (المنغصات) التي صاحبتها في الفترات السابقة كل في شأنه …

نترك صراع الانتخابات جانبا … فهو أمر مسلم به في مختلف دول العالم … فمتى ما وجدت (انتخابات) وجدت (المنافسة) ومتى ما وجدت المنافسة فإن ذلك يعني أهمية (الانتقاء) للأصلح والافضل بعيدا عن (المحسوبيات) و (المصالح) التي تربط بين الافراد أيا كان نوعها .. ومن هنا فإن انتخابات اتحاداتنا القادمة سيصاحبها الكثير من التقلبات عطفا على الأسماء المتواجدة في الكشف النهائي لكل اتحاد … بدءا من الرئيس وانتهاء بالاعضاء … لذلك بات على الجميع أن يعي تماما بأن المرحلة القادمة لا تحتاج إلى (أسماء) بقدر ما هي محتاجة إلى (عمل) بعيدا عن (البرستيج) و (التلميع) الزائف الذي لن يمنحنا سوى تراجعا في النتائج و (عرقلة) غير مستحبة في تحقيق الأهداف المرسومة لمسيرة الرياضة العمانية دون أدنى شك …

وحتى نبقى في ذات السياق .. ومن أجل تحقيق المسعى الذي نتمناه (نزيها) واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن أولا … فإن رحلة الاتحادات القادمة مرهونة باختيارات أعضاء الجمعيات العمومية دون أدنى شك … فهي من تحدد (نجاح) أو (فشل) مرشح ما … وبالتالي فإن الجمعيات العمومية يقع على عاتقها مسؤولية جسيمة وليست بالسهلة إذا ما أرادت الخروج من دائرة (الظل) إلى دائرة القدرة على اتخاذ القرار السليم حفظا وتحقيقا للمصلحة العامة … فالانتخابات تتحدث بلغة حصد الاصوات … وعدد الأصوات لا تكون إلا بيد ممثلي الاندية في الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات … لذلك فإن الوسط الرياضي يأمل أن تأتي الاختيارات (دقيقة) و (خبيرة) و (داعمة) و (إيجابية) في التعاطي مع المرحلة القادمة … وأن تكون الاختيارات بعيدة عن المصلحة الشخصية التي ستقف حاجزا دون تحقيق ما نصبو إليه دون جدال … مؤكدين تماما على أن (الصوت أمانة) وحمل الأمانة مسؤولية كبيرة على حاملها … فإما أن يمنحها لمن (يستحق) وإما (يتنحى) ويتركها لآخر يمثل ناديه في الجمعيات العمومية … فما (تجرعناه) في السنوات الماضية من اختيارات فرضتها المصالح الشخصية وما حققته من نتائج ، كافيا بأن تراجع هذه الجمعيات العمومية نفسها مرات ومرات قبل وضع أصواتها في (الصندوق) … فالوسط الرياضي ليس لديه مزيد من الوقت لسماع نغمات متكررة تعيق تطلعاته للأفضل بعد هذه المرحلة من مسيرة الرياضة العمانية .. فهل تنجح (المصلحة العامة) على (التربيطات) يا ترى !!

كلمة أخيرة

إلى كل عضو جمعية عمومية … صوتك أمانة فلا تستهين به وتمنحه لمن ليس جديرا به … فصوتك سيرسم رحلة جديدة للرياضة العمانية .. انتبه .

من أسرة تحرير الوطن

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