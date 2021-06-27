انت الان تتابع تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تجربة موسيماني مع فريق كايزر تشيفز وأندية جنوب إفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - على الرغم من أن موسيماني لعب للعديد من أندية جنوب إفريقيا لمدة 7 سنوات، ودرب فرقهم لمدة 14 عامًا (6 مع سوبر سبورت يونايتد و 8 مع صن داونز)، بالإضافة إلى تمثيل فرق جومو كوزموس وصن داونز وأورلاندو بايرتس، إلا أن اسمه لم يكن أبدًا مرتبط بكايزر تشيفز، سواء كلاعب أو مدرب.

وواجه موسيماني فريق كايزر كمدرب في 18 مباراة من قبل، حقق فيها 7 انتصارات و 6 تعادلات وتكبد 5 هزائم بحسب “ترانسفير ماركت” للإحصايات .

وكان أكبر انتصار لفريق كايزر تشيفز على صن داونز خلال عهد موسيماني هو 2-0 في 27 أكتوبر 2019 في الدوري المحلي.

وحقق مدرب الأهلي الحالي مع صن داونز، 6 انتصارات و 5 تعادلات و 5 هزائم، في 16 مباراة ضد كايزر تشيفز، فيما حقق فوزًا وتعادلًا مع سوبر سبورت.

وكان أكبر فوز لموسيماني كمدرب لصن داونز على كايزر تشيفز 3-1 مرتين، الأول في 9 يناير 2016 في الكأس، والثاني في 30 أبريل 2016 في دوري جنوب افريقيا .

وسيواجه موسيماني، مدرب الأهلي فريق تشيفز القادم من جنوب إفريقيا، خصمًا يعرفه جيدًا في مجال التدريب، وذالك عندما يلتقي الأهلي المصري يوم 17 يوليو 2021 مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام بالمغرب علي أرضية ملعب محمد الخامس.

وستكون المباراة الأولى لفريق القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكنها ستكون الرابعة عشرة للأهلي الذي توج بالبطولة 9 مرات وخسر النهائي 4 مرات.