منتخب الشباب يفوز على أوزبكستان بثلاثية

منتخب الشباب يفوز على أوزبكستان بثلاثيةفاز المنتخب الوطني للشباب بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعته مساء الأحد بمنتخب أوزبكستان، في إطار مباريات دور المجموعات "المجموعة الرابعة" لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً.

وتفوق المنتخب الوطني للشباب على نظيره الأوزبكستاني بثلاثية مقابل هدف، رغم ذلك ودع الفريقان البطولة.

وبدأت أحداث الشوط الأول بإصرار من قبل المنتخبين على خطف العلامة الكاملة من المباراة، رغم أن نقاط الفوز في هذه المباراة لن تفرق في تأهل أي منهما لدور ثمن النهائي، ولكن يرغب كل فريق في توديع البطولة بشكل مشرف.

ودخل متتخب أوزبكستان الشوط الأول بمعنويات مرتفعة حيث أنه الأقوى في هذا اللقاء فمنتخبنا الوطني، الم يكن منافس قوي خلال جولات البطولة ولكن فاجئ الجميع بأدئه وقدرته في السيطرة على المباراة.

حيث افتتح التسجيل اللاعب "قاسم الشرفي" التسجيل في مباراة اليوم لصالح منتخبنا الوطني، ومحاولات من قبل منتخب أوزبكستان في الهجوم على مرمى الخصم ولكن منتخبنا ظل مستمر في الضغط حيث أن اللاعبين لديهم إصرار لحصد العلامة الكاملة من مباراة اليوم ليودعوا هذه البطولة بشكل مشرف، لتنتهي أحداث الشوط الأول معلنة عند تقدم اليمن بهدف دون رد.

واستمرت أحداث الشوط الثاني على نفس الرتم، زيادة الحماس من قبل منتخبنا الوطني وروح معنوية عالية من قبل اللاعبين الذين ظلوا محافظين على نظافة شباكهم وخلال بدايات الشوط الثاني ونجح اللاعب "عمار نعمان" في إحراز الهدف الثاني لصالح منتخبنا الوطني ليؤكد التقدم.

وسجل منتخب أوزبكستان هدفه الوحيد عن طريق اللاعب "عبد اللاه بولدوشيف" بتسديدة قوية.

لكن منتخبنا الوطني لم يتردد في تصحيح هذا الخطأ حتى جاء اللاعب "عماد الجديمة" بالهدف الثالث، والذي حسم هذا اللقاء بالعلامة الكاملة لمنتخبنا.

وانتهت أحداث المباراة، بتقدم منتخبنا الوطني للشباب بثلاثية مقابل هدف ليحصد أول 3 نقاط في رصيده يودع بهم هذه البطولة.