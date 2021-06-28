نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات 2021 بعد إغلاق التردد القديم وطريقة التنزيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport، يبحث الكثير من محبي الرياضة وعشاق متابعة الدوري المصري في مصر والوطن العربي عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على النايل سات، وهذا بعد أن أعلنت إدارة سلسلة قنوات أون تايم عن أن التردد الحالي سيتوقف في نهاية شهر يونيو 2021، وسيتم العمل على التردد الجديد فتابعوا معنا.

قناة أون تايم سبورت

ويريد الكثير من الأشخاص التعرف على التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تنقل القناة العديد من البرامج الرياضية التي يتابعها الآلاف من الأشخاص في مصر والوطن العربي، وتنقل القناة مباريات الدوري المصري بشكل مجاني، ومسابقة كأس مصر، وكأس العرب، كما إنها تقوم بنقل المباريات والبرامج بجودة عالية HD، وهذا مما يجعلها واحدة من أكثر القنوات الرياضية شعبية في الوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport

ونتابع معكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، والذي سيتم بدء العمل به بدءا من بداية شهر يوليو القادم 1/7/2021، حيث إنه بداية من هذا التاريخ لن تعمل القناة على التردد القديم، وسيتم العمل بالتردد الجديد، حيث إن التردد على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

يبحث الكثير من الأشخاص أيضا على طريق تنزيل القناة على الريسيفر، ويمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على الريسيفر عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابع معنا الخطوات:

اضغط على زر القوائم في جهاز التحكم Menu.

في القائمة الظاهرة اختر تركيب.

اختر اعدادات الهوائي.

اضغط على تركيب في القائمة الظاهرة.

سيطلب منك ادخال كلمة السر اكتب 0000.

اضغط على قائمة الترددات، ثم اختر نايل سات.

اضغط على زر إضافة لإضافة التردد.

اكتب التردد ومعدل الترميز والتصحيح واختر الاستقطاب (أفقي H-رأسي V).

ثم اضغط على زر exit، ثم اضغط على نعم في هل تريد الحفظ.

هذا كان مقالنا عن تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أستفسارت لا تترددوا في مشاركتنا إياها، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات beIN Sport HD، فتابعوا معنا.