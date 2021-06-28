نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أداء مشرف وفوز تلو فوز تلو فوز، وتتوالى سلسلة انتصارات المارد الأحمر خارج الديار في أفريقيا، حيث فاز النادي الأهلي على نادي الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ذهاباً وإياباً، بمجموع أربعة أهداف دون رد، استطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في لقاء الذهاب في رادس أن يسير المباراة وفق اهوائه، على الرغم من أحداث الشغب التي كانت في المباراة، وبذلك تتأهل القلعة الحمراء للدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا لمواجهة كايزر شيفيز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

خسر لاعبو النادي السماوي في نصف نهائي الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، ليتأهل النادي المغربي لنهائي الكونفدرالية لمواجهة شبيه القبائل، وبذلك يصبح النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في مسابقة أفريقية.

يلتقي النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وهي من الجولات المؤجلة للفريقين، ويلتقي المارد الاحمر مع نظيره يوم الخميس القادم الموافق الأول من شهر يوليو، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الموسم الماضي وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف تذع المباراة التي ستقام بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات أون تيم سبورتس الفضائية، بتعليق المعلق المصري أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.