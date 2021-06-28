في كوبا أميركا: الاكوادور تعادل البرازيل وتلحق بها إلى ربع النهائي

في الرياضة 28 يونيو,2021

غويانيا – أ.ف.ب: أنهت الاكوادور سلسلة من عشرة انتصارات متتالية لمضيفتها البرازيل حاملة اللقب، عندما تعادلت معها 1-1 ولحقت بها إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم، ضمن المجموعة الثانية في جويانيا.

وكانت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار لاراحته، قد ضمنت التأهل باكرا في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات، وقد رفعت رصيدها إلى 10 نقاط مقابل 3 للاكوادور الرابعة من ثلاثة تعادلات وخسارة. وفي مباراة ثانية، فازت البيرو على فنزويلا 1-صفر في برازيليا، لتحتل الوصافة بسبع نقاط وتودّع الثانية المنافسة باحتلالها قاع الترتيب بنقطتين، فميا حلت كولومبيا ثالثة بأربع نقاط.

وفي ربع النهائي، تلتقي البرازيل رابع المجموعة الأولى، بمواجهتي الأوروجواي (4 نقاط) مع الباراجواي (6) وبوليفيا (صفر) مع الارجنتين المتصدرة (7) فيما ضمنت تشيلي تأهلها بخمس نقاط.

وافتتح منتخب سيليساو التسجيل برأسية إيدر ميليتاو (37)، لكن الاكوادور لم تستسلم وعادلت في الشوط الثاني عبر أنخل مينا (52). وكانت البرازيل حققت عشرة انتصارات متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 وكوبا أميركا واهتزت شباكها ثلاث مرات فقط.

وعجز المنتخب الاصفر عن اكمال المشوار نحو معادلة الرقم القياسي الذي حققه عام 1997 تحت اشراف المدرب ماريو زاغالو وهو 14 انتصارا متتاليا.

وكان دور المجموعات بمثابة الاختبار لمدرب البرازيل تيتي، الذي يأمل في قيادة البرازيل إلى لقب عالمي سادس في مونديال قطر 2022، إذ أجرى عدة تغييرات في كل مباراة. وبعد ضمان صدارة المجموعة الثانية، أراح تيتي نجمه نيمار، أغلى لاعب في العالم، إلى لاعب الوسط كازيميرو وقلب الدفاع المخضرم تياغو سيلفا. ومن دون لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، افتقدت البرازيل للخطورة أمام الدفاع الاكوادوري المنظّم.

صنع الضيوف أول الفرص الخطرة، عندما كاد إينر فالنسيا يخدع حارس ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر بمحاولة بعيدة من منتصف الملعب (10). بدأت البرازيل تجد المساحات في منتصف الملعب، من خلال مجهود لاعب الوسط لوكاس باكيتا، صاحب تسديدتين على مدخل المنطقة (13 و26) وتمريرة مقشرة لغابريال باربوسا الذي أهدر أمام الحارس هرنان جالينيديس.

واستهلت الاكوادور الشوط الثاني مدركة وجوب تسجيل هدف التعادل للابقاء على آمال التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما حصل عن طريق مينا الذي استفاد من رأسية فالنسيا ليهز شباك أليسون بيمينية قوية من داخل المنطقة (52).

تابع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي “اصبحنا في القسم الحاسم، الادوار الاقصائية، لذا يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا طوال فترة المباراة”. وفي المباراة الثانية، سجل مهاجم الهلال السعودي أندري كاريو هدف الفوز للبيرو مطلع الشوط الثاني على فنزويلا الاخيرة 1-صفر، محققا فوزه الثاني في النهائيات الحالية، ليضمن وصافة المجموعة.