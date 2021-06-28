فوز رابع لأوجييه هذا العام يقربه من لقب ثامن عالمي بالفوز برالي كينيا

باريس – أ.ف.ب: أحرز بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه لقب رالي سافاري كينيا الدولي بعد عودته إلى روزنامة بطولة العالم للراليات اثر غياب دام 19 عاماً، امام زميله في فريق تويوتا الياباني تاكاموتو كاتسوكا والإستوني أوت تاناك (هيونداي).

وأنهى اوجييه الرالي بوقت قدره 3,18,11 ساعة، متقدماً بفارق 21,8 عن كاتسوكا، وبفارق 1,09,5 دقيقة عن الإستوني.

وهو الفوز الـ 53 في مسيرة أوجييه في الـ “دبليو آر سي”، منها 4 في 6 جولات هذا العام، ليزيد تقدمه في الترتيب العام المؤقت للسائقين إلى 133 نقطة، متقدماً بفارق 34 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز (99). ويتجه أوجييه إلى الفوز بلقبه الثامن عالمياً في عام أعلن سابقاً انه سيكون الأخير له داخل المراحل الخاصة بالسرعة، فيما اشار مدير الصانع الياباني السائق السابق الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا إلى امكانية اقناع الفرنسي بخوض جميع جولات العام المقبل برغم صعوبة المهمة.

قال أوجييه وهو يهم بالنزول عن منصة التتويج بعد احتفالات الفوز “هذا الرالي هو تجربة لا تصدق. حصلنا على دعم هائل من الناس. شكراً للجميع، يا له من بلد رائع”.

وأضاف مبتسماً وحوله بعض الكينيين بالزيّ التقليدي يتراقصون “هذا الرالي أقصر من النسخ السابقة، ولكنه يبقى تحدياً كبيراً وهذا الامر أفرحنا”. واعتبر الياباني كاتسوتا “مفاجأة” الرالي، حيث نجح في سن الـ 28 عاماً في الصعود إلى منصة التتويج للمرة الاولى في مسيرته ونيله لقب الوصافة برغم قلّة خبرته، على غرار ما حقق الفرنسي أدريان فورمو (26 عاماً) باحتلاله للمركز الرابع على متن سيارته فورد فييستا بألوان فريق أم-سبورت.

واظهر السائقان سرعة عالية من دون ارتكاب الكثير من الأخطاء في رالي لا يرحم. وظل رالي كينيا وفياً لسمعته برغم غيابه عن البطولة العالمية، حيث وقع ضحية المسارات في فصل أخير من الانسحابات المتصدر السابق منذ الجمعة البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بسبب كسر في جهاز التعليق الخلفي الأيمن.

وتعرض نوفيل للحادث في المرحلة الاولى لليوم الاخير من المنافسات (المرحلة 14)، من دون أن يتمكن من الحصول على أي مساعدة تقنية كما تنص القوانين، ومع بقاء 4 مراحل خاصة أخرى على مسارات وعرة ومليئة بالأفخاخ.

وللصدف، سجل أوجييه أسرع توقيت في المرحلة 14 أمام مواطنه فورمو، لينضم إلى كاتسوتا في الصدارة بعد نهاية المرحلة 16، قبل أن ينقض على المركز الأوّل في المرحلة التالية، ليعود ويخوض مرحلة “باور ستايدج” التي تمنح أصحاب أوّل أسرع خمسة أوقات نقاطاً، متقدماً بفارق بعض الثواني عن الياباني من أجل “قتل” الإثارة في عودة محتملة للأخير.