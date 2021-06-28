في كأس أوروبا: بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتشيكيا تصدم هولندا

في الرياضة 28 يونيو,2021

إشبيلية – أ.ف.ب: جردت بلجيكا البرتغال من اللقب عندما تغلبت عليها 1-صفر، فيما استغلت تشيكيا النقص العددي في صفوف هولندا وصدمتها بفوز بثنائية نظيفة في ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم. وضربت بلجيكا التي حققت فوزها الرابع تواليا موعدا ناريا آخر في ربع النهائي في الثاني من يوليو المقبل على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-ضفر) السبت، وكان الرابع تواليا للأزوري أيضا. أما تشيكيا التي تعتبر افضل نتيجة لها في الكأس القارية بلوغها المباراة النهائية لنسخة عام 1996 في انكلترا قبل ان تخسر امام المانيا، في ربع النهائي في باكو في 3 يوليو المقبل مع الدنمارك التي تخطت ويلز برباعية نظيفة السبت.

في المباراة الأولى على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية، تدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورجان هازار، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وقال ثورجان “لم تكن المهمة سهلة مثلما قلنا ذلك قبل المباراة، كانت المباراة متكافئة من حيث الاستحواذ وخلق الفرص، تفوقنا في الشوط الاول ولكن البرتغال كانت الأفضل في الشوط الثاني وضغطت بقوة لكننا نجحنا في قيادة اللقاء إلى بر الأمان”. وأضاف “في بعض الاحيان تحتاج الى الحظ في مثل هذه البطولات، نتمنى ان نواصل المشوار حتى النهاية”.

وفي المباراة الثانية على ملعب “فيرينك بوشكاش” في بودابست استغلت تشيكيا النقص العددي في صفوف هولندا بعد طرد مدافعها ماتيس دي ليخت (55) لتفوز عليها 2-صفر امام نحو 60 الف متفرج وتحقق المفاجأة ببلوغ ربع النهائي. وسجل توماش هوليش من كرة رأسية (68) وباتريك شيك بتسديدة زاحفة بيسراه من مسافة قريبة (80) الهدفين.

وأشاد شيك بانجاز منتخب بلاده قائلا “التأهل الى ربع النهائي أمر رائع، لم يكن احد يؤمن بقدرتنا على تخطي منتخب مثل هولندا. نحن سعداء بشكل لا يصدق”.

واضاف “قد لا نملك اسماء كبيرة مثل هولندا، لكن اليوم اظهرنا روحا جماعية عالية، لقد كافحنا من اجل بعضنا البعض وهذا ما فعل الفارق”، معترفا بان نقطة التحول كانت طرد دي ليخت ثم “اصبحت الامور سهلة بالنسبة الينا”.

وكانت نقطة التحول طرد دي ليخت اثر لمسه الكرة عمدا بيده قبل ان يصل اليها شيك ليطرده الحكم الروسي سيرجي كاراسيف بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد “في آيه آر”.

وبات دي ليخت اول لاعب هولندي يُطرد في البطولة القارية منذ مواطنه جون هيتينجا في نسخة عام 2004، وللمفارقة كانت ضد تشيكيا ايضا التي قلبت تخلفها بهدفين نظيفين حينها الى فوز مثير 3-2 في دور المجموعات لترافق هولندا الى الادوار الاقصائية.