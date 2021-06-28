الهولندي فان در بويل يحرز المرحلة الثانية وينتزع القميص الأصفر بطواف فرنسا

بروتاني – أ.ف.ب: أحرز الهولندي ماتيو فان در بويل المركز الأول في المرحلة الثانية من النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وانتزع القميص الأصفر الذي فشل جده ريمون بوليدور في ارتدائه. وحقق فان در بويل (26 عاما) بداية مدوية بانتزاعه المركز الأول بفارق ست ثوان أمام السلوفينيين المرشحين للقب تاداي بوغاتشار بطل الطواف العام الماضي وبريموش روغليش وصيفه. وقال الهولندي وهو يبكي ووجهه بين يديه مفكرًا في جده بوليدور، بطل فرنسا السابق الذي توفي في نوفمبر 2019 في سن الثالثة والثمانين: “فكرت بالطبع بجدي عندما تجاوزت الخط”.

وأضاف “تخيل كيف كان سيشعر، إنه ليس هنا”، موضحا “كانت هذه فرصتي الأخيرة في الطواف للقيام بذلك، إنها جيدة جدًا”. وقطع فان در بويل مسافة المرحلة (183,5 كلم) التي ربطت بين بيروس-غيريك ومور-دو-بروتاني بزمن 4 ساعات و18 دقيقة و30 ثانية. ومن أجل انتزاع القميص الأصفر الرمزي للمرحلة، هاجم الهولندي مرتين، المرة الأولى للفوز بمكافأة الثماني ثوانٍ على قمة أول تسلق في مرتفع مينيهييز، والثانية في الأمتار الأخيرة من السباق من أجل الفوز بالمرحلة. وتصدر فان در بويل المركز الأول في الترتيب العالم بفارق ثماني ثوان عن الفرنسي جوليان ألافيليب، بطل المرحلة الأولى السبت والذي حل خامسا في المرحلة.

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