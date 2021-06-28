فتح باب التسجيل لبطولة الزبير الدولية للناشئين للشطرنج في نسختها الثانية

دشنت اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع مؤسسة الزبير التسجيل في النسخة الثانية لبطولة الزبير الدولية الأولى للشطرنج والتي تنفذ خلال الفترة من 11 إلى 14 من يوليو القادم. وتعتبر البطولة من البطولات الدولية المفتوحة لجميع اللاعبين واللاعبات من كافة الجنسيات لفئة الناشئين، حيث تقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين في عمر 16 سنة وما دون من مواليد عام 2005م ويستمر التسجيل لغاية 10 يوليو 2021م.

وتطبق البطولة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك الكترونياً وذلك بسبب الأوضاع الحالية لكوفيد 19، وسيتم تزويج مقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر، وسيتم لعب (9) جولات وفق النظام السويسري ، بمنح كل لاعب 5 دقائق مع إضافة ثانيتين بعد كل نقلة في مرحلة التصفيات ، بحيث يتأهل للنهائيات أفضل 40 لاعب . وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب الميداليات الملونة.

البطولة تقام على موقع lichess.org ويجب على اللاعبين الراغبين بالاشتراك في البطولة أن يكون لديهم حساب على موقع (lichess.org). على أن تتم مراقبة جميع لاعبي المرحلة النهائية عبر منصة Zoom.

وشارك في النسخة الأولى ما يقارب 60 لاعبا ولاعبة من 6 دول ( السلطنة ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، الجمهورية اليمنية ، الهند ، باكستان ) ، بينهم 23 لاعبا مصنفا دوليا وتقدمهم اللاعب الهندي الدولي ايربري ارمسترونج بتصنيف 1551 ولاعب منتخبنا الوطني للناشئين حمود البوسعيدي بتصنيف 1453 ولاعب منتخب قطر عرفان محمد بتصنيف 1255 .

أهداف البطولة

وتهدف اللجنة من خلال إقامة البطولة إلى تفعيل نشاط اللاعبين الناشئين في لعبة الشطرنج والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين المحليين وخاصة فئة الناشئين والتي تشهد تنافساً فنياً قوياً بين اللاعبين المشاركين في بطولة شطرنجية سنوية يسعى فيه اللاعبون إلى رفع مستوياتهم الفنية والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي وكذلك الاحتكاك وكسب الخبرات.

والبطولة نتاج الشراكة القائمة مع مؤسسة الزبير وتفعيل لمذكرة التفاهم المبرمة مع المؤسسة، حيث تسهم هذه الشراكة بشكل ايجابي في تعزيز تواجد اللعبة بين الناشئة وزيادة اعداد الممارسين لها وكذلك رفع المستوى الفني للاعبين العمانيين للمنافسة في مختلف البطولات المحلية منها والدولية، والسعي نحو تثبيت هذه البطولة سنويا كإحدى البطولات الرسمية الدولية لفئة الناشئين على مستوى السلطنة والمنطقة.