38 مشاركا في ختام الدورة الدولية الأولى لمدربي الكرة الطائرة بالسعودية

أدارها شهاب الريامي

أسدل الستار على دورة المدربين الدولية المستوى الاول والتي اقيمت بالمملكة العربية السعودية وذلك على صالة نادي الشباب، والتي حاضر فيها شهاب الدين بن أحمد الريامي المحاضر بالاتحاد الدولي لمدربين الكرة الطائرة وعضو لحنه المدربين بالاتحاد الآسيوي للكره الطائرة وخبير البرنامج الأوروبي الآسيوي، وقد شارك في الدورة 38 دارساً من معلمي التربية رياضية والمدربين واللاعبين السابقين للمنتخبات من مختلف المحافظات والقطاعات من مختلف مناطق المملكة.

وفي ختام الدورة أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي اهتمام مجلس ادارة الاتحاد بتفعيل دورات المدربين الوطنيين للارتقاء بمستواهم وتطوير امكانياتهم التدريبية والمهارية التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والاندية، جاء ذلك خلال حضوره الحفل الختامي، وقدم الزغيبي شكره لمعهد اعداد القادة ونادي الشباب على استضافة هذه الدورة متمنياً لجميع الدارسين الاستفادة من هذه الدورة التي ستساعدهم على تطوير مستواهم.

وقد اشتملت الدورة الدولية التي تقام لاول مرة في المملكة العربية السعودية كدورة معتمدة من الاتحاد الدولي على اختبارات نظرية وعملية استمرت على مدار خمسة ايام، وهو ما عكس حرص الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي على اقامة مثل هذه الدورات التي تعتبر جزءا من المشروع الوطني للمدربين لتطوير قدراتهم وامكانياتهم التدريبية والمهارية، حيث إن من ضمن الخطط ايضاً العمل على تنظيم العديد من البرامج التي تساهم في اكتساب الخبرات والتي تعود لمصلحة المنتخبات الوطنية والاندية للارتقاء بلعبة الكرة الطائرة، فيما تم تكريم المدرب منير ابوالرحى بعد حصوله على المركز الاول في الدورة بهدية خاصة في ختام الحفل. حضر حفل ختام دورة المدربين الدولية الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين من معهد القادة بالرياض والمدير التنفيذي للألعاب الرياضية بنادي الشباب.

تكليف دولي

وبعد ختام الدورة قال شهاب الدين بن أحمد الريامي المحاضر بالاتحاد الدولي لمدربي الكرة الطائرة وعضو لحنه المدربين بالاتحاد الآسيوي للكره الطائرة وخبير البرنامج الأوروبي الآسيوي: جاءت هذه الدورة بتكليف من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ممثلا بقسم التطوير وذلك بحكم السمعة الجيدة التي نتمتع بها على الصعيد المحلي والخليجي والعربي والعالمي في تطوير المدربين، حيث إن هذه الدورة الدولية هي الأولى من نوعها في السعودية، ولم يتم تنظيم أي دورة دولية في هذا المجال منذ أكثر من 16 سنة. وأضاف الريامي: تم تقسيم الدورة إلى شق نظري وآخر عملي بواقع 7 أيام تدريبية، وكانت الأولى من نوعها حضوريا منذ بدأ انتشار جائحة كورونا منذ بداية عام 2020 على المستوى العالمي، بينما كان الشق العملي ممتاز جدا بسبب أن جميع المشاركين يعملون في القطاع التدريبي ويمتلكون مهارات ساهمت في اجتيازهم الدورة بنجاح في الجانبين النظري والعملي.

وتابع المحاضر بالاتحاد الدولي للمدربين الكرة الطائرة وعضو لحنه المدربين بالاتحاد الآسيوي للكره الطائرة وخبير البرنامج الأوروبي الآسيوي حديثه بالقول: حقق المشاركون استفادة قيمة من خلال اجتيازهم للاختبار النظري وتفاعلهم في المحاضرات وتبادل النقاشات والحوارات لما يملكونه من خلفيات واسعة في المجال التدريبي من خلال الدورات السابقة التي انضموا لها في معهد القادة، حيث تعتبر مثل هذه الدورات الدولية حافزا لهم للدخول في الدورات القادمة للمستوى الأول والثاني ومستوى المحترفين، كما أن لهذه الدورات الأثر الكبير في تطوير كرة الطائرة على مستوى الأندية وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية بالمملكة وحتى على مستوى المدارس التعليمية.