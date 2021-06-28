استعراض مهام واختصاصات التشكيل الجديد للجنة سباقات الهجن بالعامرات

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

عقدت لجنة سباقات الهجن بولاية العامرات صباح أمس اجتماعها الأول لهذا العام بعد صدور القرار الوزاري رقم 12/2021م بالتشكيل الجديد، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حميد بن محمد الغابشي والي العامرات، بدأ الاجتماع بترشيح مقرر للجنة من بين الأعضاء، كما نصت عليها المادة الثانية من القرار الوزاري، واستكملت بعد ذلك مناقشتها لبنود جدول الاعمال ومن بينها الوقوف على آخر مستجدات تخصيص مناطق رعي الأبل، وكذلك ما آلت إليه الإجراءات بشأن تسوية ميدان العرضة، وقد بادر الأعضاء ببعض المقترحات فيما يتعلق بالأعمال والمهام الموكلة للجنة وتوزيع المهام بينهم، ومطالبتهم بتخصيص مواقع لتربية الأبل، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل اللجنة ومواعيد انعقاد اجتماعاتها



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