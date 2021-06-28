اليوم إغلاق باب الترشح لاتحاد الهوكي ودخول منافس للناعبي على كرسي رئاسة السلة

فيما يشهد اتحاد الكرة إقبالا كبيرا

كتب – بدر الزدجالي:

يغلق اليوم الاتحاد العماني للهوكي باب الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2021/2024 ليكون رابع الاتحادات التي تغلق ابواب ترشحها ويبقى اتحادا السلة والقدم اللذين سيغلقان أبوابهما خلال الايام القادمة، حيث من المقرر أن يغلق باب السلة غدا الاربعاء، فيما يغلق باب اتحاد القدم بتاريخ 4 يوليو القادم.

ومع اقتراب اغلاق اتحاد الهوكي ابوابه شهد يوم امس تقديم يوسف بن درويش السيابي اوراق ترشحه لمنصب امين السر ممثلا عن نادي البشائر وتقدم عبدالله بن محمد العبيداني لمنصب عضو المجلس مرشحا من نادي نزوى وشهد منصب الرئيس تقدم الدكتور مروان آل جمعة حتى الان وتوقعات بان يكون هناك إجماع على مروان لتولي رئاسة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية القادمة.

وشهد اتحاد كرة القدم دخول وجوه جديدة إلى منصة عضوية الاتحاد من مختلف الاندية، حيث يشهد الاتحاد استقبال اعداد كبيرة من المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة وخاصة في منصب العضوية، حيث قدم امس كل من خالد بن سعيد بن ناصر الظفر اوراق ترشحه لمنصب العضوية عن نادي السيب وقدم الدكتور سعود بن عامر المرهوبي اوراق ترشحه لمنصب العضوية من نادي الكامل والوافي.

وفي الاتحاد العماني للسلة شهد دخول منافس اخر لمقعد الرئاسة عبر مرشح نادي ظفار احمد بن عبدالله العبادي الرواس الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس اتحاد السلة وسبق وان قدم المهندس خلفان الناعبي اوراق ترشحه لمنصب الرئاسة وتقدم حنيف بن داد البلوشي اوراق ترشحه لمنصب عضو المجلس ممثلا لنادي السيب وقدم حمد الحفيلي لعضوية المجلس ممثلا لنادي الاتفاق.

واعتمدت لجنة الانتخابات برئاسة ناصر العلوي القائمة الاولية المترشحة للدورة الانتخابية الجديدة لاتحاد اليد والتي ضمت 18 مترشحا ففي منصب الرئيس تقدم كل من الدكتور سعيد بن احمد الشحري والقبطان سعيد بن سالم البوسعيدي وفي منصب نائب الرئيس العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني والدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي و في منصب الامين العام موسى بن خميس البلوشي و طه بن حسين الرئيسي و في منصب امين الصندوق خليفة بن حمد البريكي و علي بن حميد العلوي وفي منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) تقدمت كل من عبير بنت عيسى الزدجالية و ردينة بنت عامر الحجرية التي سجلت لها ملاحظة استيفاء المادة 38/3 من الشروط الخاصة وفي منصب عضو مجلس الادارة تقدم 8 مترشحين وهم محمد بن سليمان الظهوري و توفيق بن عبدالغني بيت مستهيل و احمد بن راشد البدري و يعقوب بن يوسف القاسمي و نصر بن حمد الحسني و عبدالله بن خميس الفارسي و محمد بن سالم العلوي و عمر بن محمد البلوشي