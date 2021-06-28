منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يشارك في بطولة أوكرانيا الودية الدولية

استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

اعتمد الاتحاد العماني لكرة القدم مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في بطولة أوكرانيا الودية الدولية التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو القادم وتسبق مشاركة منتخبنا في نهائيات كأس العالم الشاطئية التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 19 وحتى 29 أغسطس القادم .

وكانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية عادت الى البلاد مساء امس الاول عقب المشاركة في البطولة الودية الدولية التي نظمها الاتحاد الاماراتي بمشاركة منتخبنا والسنغال والامارات، حيث تمكن منتخبنا من الحصول على المركز الثاني فيها بعد خسارتين وفوزين، حيث خسر المنتخب الوطني أمام السنغال 2/3 وبعدها خسر من الامارات 1/2 في مباريات الذهاب الا انه تمكن من رد اعتباره بالفوز على السنغال 6/5 وعلى الامارات 7/ 6 في الإياب.

ويخضع المنتخب حاليا الى الحجر الصحي لمدة سبعة ايام بعدها سيدخل المنتخب معسكرا داخليا يقام خلال الفترة من 5 الى 19 يوليو القادم قبل المشاركة في بطولة أوكرانيا .

وقد ضمت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المشاركة في البطولة الودية الدولية الجهاز الفني والاداري المكون من المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي ونبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وأندريه أندريكوف مدلك.

بالاضافة الى 12 لاعبا وهم : سالم بن محمد العريمي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي، كما اعتذر عن المشاركة في هذا المعسكر كل من عبدالله بن مسعود الصوطي ويونس بن خميس العويسي لظروف خاصة، حيث من المتوقع الانضمام في المعسكر الداخلي القادم