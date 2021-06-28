إسبانيا تهزم كرواتيا 5-3

إسبانيا تهزم كرواتيا 5-3تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب في دور الـ16 على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" افتتح المنتخب الكرواتي باب التسجيل في الدقيقية الـ20 عن طريق نجم المنتخب الإسباني بيدري بالخطأ في مرماه، عندما أعاد كرة لحارسه أوناي سيمون، الذي أخطأ في التعامل معها بشكل غريب لتعانق شباكه.

وانتفض المنتخب الإسباني وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لـ3 أهداف متتالية عن طريق بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس في الدقائق 38 و57 و77 على الترتيب.

وعاد المنتخب الكرواتي من بعيد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بتسجيله لهدفين عن طريق ميسلاف أورسيتش وماريو باساليتش في الدقيقتين 85 و90+2، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، ويلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين.

وفي الدقيقة الـ100 (العاشرة من الوقت الإضافي الأول) أعاد الإسباني ألفارو موراتا التقدم لبلاده، قبل أن يضيف بعدها بـ3 دقائق زميله ميكيل أويارزابال الهدف الخامس، لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الإسباني بنتيجة 5-3.

وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا في وقت لاحق اليوم.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".