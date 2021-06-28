يورو 2020.. سويسرا تتعادل مع فرنسا 3-3

يورو 2020.. سويسرا تتعادل مع فرنسا 3-3تعادل منتخب سويسرا ضد نظيره فرنسا بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أرينا ناسيونالا" ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

وجاء الهدف الثالث عبر اللاعب ماريو جافرانوفيتش في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليحتكم الفريقين لشوطين إضافيين من أجل حسم اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي/ حراسة المرمى: هوجو لوريس/ خط الدفاع: رابيو –رافائيل فاران – بريسنيل كيمبيمبي – لينجليه- بافارد/ خط الوسط: نجولو كانتي – بول بوجبا – جريزمان/ خط الهجوم: كريم بنزيما – كيليان مبابي.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الستة عشر بعد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع المجر بهدف لكليهما في المباراة الثانية، وبهدفين أمام البرتغال في قمة المواجهات في الجولة الختامية.

فيما تأهل منتخب سويسرا الى دور الستة عشر باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع منتخب ويلز 1-1، وخسر أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، وفاز على منتخب تركيا بنتيجة 3-1.

والتقى منتخبا فرنسا وسويسرا تاريخيا في 38 لقاء بجميع المسابقات، فازت فرنسا في 16 لقاء وخسرت أمام المنتخب السويسري في 12 مواجهة، وانتهت 10 مباريات بنتيجة التعادل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة المنتخب الاسباني في ربع النهائي، بعدما حقق الماتادور فوزا ماراثونيا اليوم على كرواتيا 5-3

