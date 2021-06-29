موعد مباراة انجلترا والمانيا اليوم والقنوات الناقلة مجانا في يورو 2020

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة منتخب انجلترا ضد منتخب المانيا اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 في ختام مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا، حيث سيكتمل عدد منتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية اليوم بتأهل منتخبان من أربع منتخبات، لتنضم إلى ست أخرى تمكنت فعليا من حجز مقعد في نفس الدور، حيث تأهلت الدنمارك على حساب ويلز بالفوز برباعية دون رد، وتأهلت إيطاليا على حساب النمسا بالفوز بهدفين مقابل هدف، فجرت التشيك المفاجأة وتأهلت على حساب هولندا بالفوز بهدفين نظيفين، وتأهلت بلجيكا على حساب البرتغال بهدف نظيف، وتأهلت إسبانيا بفوز مثير على كرواتيا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وحققت سويسرا المفأجاة وتأهلت على حساب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

منتخب إنجلترا يلاقي منتخب ألمانيا في ويمبلي، ساعيا لاستغلال دعم جماهيره لتحقيق قوز يؤهله إلى الدور ربع النهائي في اليورو، ومواصلة مشواره الناجح بها، بعد أن تمكن من تخطي مرحلة المجموعات، بتواجده في صدارة ترتيب مجموعته التي ضمت كلا من كرواتيا، التشيك، واسكوتلندا، حيث خاضت ثلاث مباريات حقق فيها انتصارين ضد كرواتيا، والتشيك بهدف دون رد، وتعادل سلبيا ضد المنتخب الاسكتلندي، ولم يتلقى أي خسارة ليجمع سبع نقاط في الصدارة.

المنتخب الألماني تواجد في مرحلة المجموعات بمجموعة صعبة ضمت كلا من منتخب البرتغال حامل اللقب، منتخب فرنسا وصيف البطولة، والمنتخب المجري، حيث تمكنت فرنسا من إنهاء مرحلة المجموعات متواجدة في صدارة جدول الترتيب برصيد خمس نقاط، وتلاها المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ثم منتخب البرتغال في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المانشافت، وأخيرا منتخب المجر في المركز الرابع برصيد نقطتين.

موعد مباراة انجلترا والمانيا اليوم

4:00 توقيت جرينتش.

5:00 توقيت المغرب، والجزائر.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، الكويت، سوريا، والعراق.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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