في كوبا أميركا: ثنائية ميسي تقود الأرجنتين إلى صدارة المجموعة الأولى

في الرياضة 29 يونيو,2021

كويابا – أ.ف.ب: احتفل النجم ليونيل ميسي بمباراته الدولية القياسية الـ148 مع منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير على بوليفيا 4-1، ليضمن صدارة المجموعة الأولى من منافسات كوبا أميركا لكرة القدم المقامة في البرازيل.

ميسي الذي كان عادل رقم خافيير ماسشيرانو (147) الأسبوع الماضي، لعب تمريرة حاسمة افتتاحية قبل تسجيل هدفين في المباراة التي أقيمت في كويبابا البرازيلية. وبعد تأهلها سابقا، ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة التي شهدت فوز الأوروجواي على الباراجواي 1-صفر.

رفع “ألبي سيليستي” رصيده إلى 10 نقاط دون خسارة في أربع مباريات، بفارق 3 نقاط عن الأوروجواي التي حققت انتصارين بعد بداية مخيبة. كما حلت الباراجواي ثالثة (6) وتشيلي رابعة (5)، فيما بقيت بوليفيا التي أقصيت سابقا الوحيدة في البطولة دون تسجيل أي نقطة.

وفي ربع النهائي، تلتقي السبت الأرجنتين مع الاكوادور رابعة المجموعة الثانية والأوروجواي مع كولومبيا. كما تلعب الجمعة البرازيل حاملة اللقب مع تشيلي والبيرو مع الباراجواي.

بكّرت الأرجنتين في تهديد مرمى الخصم، لكن حارس بوليفيا كارلوس لامبي قام بصدّة مزدوجة في الدقيقة الثالثة أمام المهاجم المخضرم سيرخيو أجويرو الذي سيلحق بدءا من الموسم المقبل بميسي في برشلونة الإسباني، وأنخل كوريا.

لكن الأرجنتين حاملة اللقب 14 مرة، بفارق لقب عن الرقم القياسي للأوروجواي، لم تتأخر في افتتاح التسجيل. لعب ميسي تمريرة جميلة جدا من فوق الدفاع، مهّدت الطريق لأليخاندرو “بابو” جوميس بهز شباك لامبي في الدقيقة السادسة.

ضاعفت النتيجة في الدقيقة 33، عندما عرقل دييجو بيخارانو جوميس داخل المنطقة، فتولى ميسي ترجمة ركلة الجزاء بثقة. سدّدت بوليفيا بعدها على المرمى للمرة الأولى، لكن كرة خيسون تشورا البعيدة أوقفها الحارس فرانكو أرماني.

أحكمت الأرجنتين قبضتها على المباراة، عندما نجح ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، باستلام تمريرة أجويرو ولعبها ساقطة جميلة من فوق الحارس الخارج من منطقته قبل الدخول إلى الاستراحة (42). ورفع ميسي (34 عاما) رصيده الدولي إلى 75 هدفا مع الأرجنتين.

ويطمح “البرغوث” إلى احراز أول ألقابه الكبرى مع الأرجنتين، برغم مسيرة زاخرة على صعيد الأندية مع برشلونة.

في الشوط الثاني، قلّصت بوليفيا الفارق بحركة ذكية، إذ منح تشورا تمريرة جميلة لليونيل خوستينيانو على الجهة اليمنى فلعبها عرضية إلى إروين سافيدرا الذي هزّ الشباك (60).

ردّت الأرجنتين سريعا معيدة الفارق إلى ثلاثة أهداف، عندما تابع لاوتارو مارتينيس كرة قريبة بعد دقيقتين من دخوله بديلا لأجويرو (65). قال مارتينيس لاعب إنتر بطل إيطاليا “أنا هادئ، الجهاز الفني يثق بي. أحيانا لا تدخل الكرة وفي أحيان أخرى تدخل، لكني احافظ دوما على هدوئي… سنتابع هذه البطولة بأفضل طريقة. سنواجه خصما قويا، يجب أن نرتاح ونبدأ الاعداد للمباراة”.