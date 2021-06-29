عُمان للإبحار تعلن تفاصيل النسخة 11 من سباق الطواف العربي للإبحار الشراعي

يستقطب فرقا شهيرة محترفين وهواة

أعلنت عُمان للإبحار تفاصيل النسخة الحادية عشرة من سباق الطواف العربي للإبحار الشراعي 2021، حيث ستقام في الفترة من 24 نوفمبر ولغاية 5 ديسمبر بمشاركة مرتقبة لفرق شهيرة من مختلف دول العالم وأمهر كفاءات الإبحار الشراعي العُمانية، يهدف السباق إلى الترويج لمقومات السلطنة الاقتصادية والسياحية، ومن المخطط أن يمر بأربع وجهات ساحلية بدءا من ولاية المصنعة إلى مدينة صور، ومن ثم إلى مسقط في بندر الروضة وختاماً في مرسى الموج مسقط. وستتنوع جولات السباق لتشمل سباقات ساحلية طويلة إضافة إلى سباقات قصيرة تجعل من المشاركة اختبارا وتحديا قويا يمتد لـ12 يوماً.

في هذا الصدد، أعرب صالح بن سعيد الجابري، القائم بأعمال رئيس قسم فعاليات الإبحار الشراعي والأنشطة التجارية بعُمان للإبحار: “سعداء بالإعلان عن تفاصيل النسخة القادمة من الطواف العربي للإبحار الشراعي الذي يعد فرصة جاذبة للمحترفين والهواة في الإبحار الشراعي من مختلف الدول خاصة وأن فصل الشتاء في أوروبا غير موات لممارسة هذه الرياضة ما يجعل السلطنة بمناخها المعتدل وسواحلها الخلابة محطة فريدة، كما أنه فرصة سانحة لعُمان للإبحار لأداء رسالتها المتمثلة في إحياء الأمجاد البحرية العُمانية والإسهام في التنمية المستدامة لا سيما السياحية منها من خلال الرياضات البحرية”.

وأضاف: “بكل تأكيد استطاع السباق اكتساب صدى واسع في مجتمع الإبحار الدولي وحدثاً مفضلاً للعديد من الفرق والبحّارة، حيث شهد خلال السنوات الماضية نموا ملحوظاً جعله حدثا مهما في تقويم منافسات الإبحار الشراعي الدولي”.

وقد أثبت السباق خلال السنوات الماضية نجاحه من خلال استقطاب أشهر فرق الإبحار الشراعي العالمية ومجموعة واسعة من البحّارة المحترفين والهواة للتنافس في سباقات وجولات البطولة، ليصبح وفي فترة وجيزة أحد أنجح سباقات الإبحار الشراعي في المنطقة ووجهة شتوية مفضلة للبحّارة حول العالم لما تتميز به من تنافسية عالية عبر سباقاتها الممتدة على طول السواحل العُمانية وبيئتها المثالية للإبحار.

وستخضع هذه البطولة لكافة التدابير والإجراءات الصحية الكفيلة بسلامة وصحة المشاركين من كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الماضية من الطواف العربي للإبحار الشراعي شهدت مشاركة ثماني فرق عالمية منها أربعة فرق تمثل السلطنة وأربع فرق من فرنسا تضم كلاً من فريق مجموعة أتلانتيك وفريق هيلفيتيا الرجالي وفريق هيلفيتيا النسائي وفريق رويان أتلانتيك، أما الفرق العُمانية الأربعة تمثل كلا من فريق “مطارات عُمان” بقيادة حسين الجابري وياسر الرحبي وأحمٍد البلوشي وزكريا الوهابي وفريق موناكو المتوّج بلقب البطولة بقيادة سفيان بوفيت وعلي البلوشي وجاردير وكورنتير، ثم فريق النهضة العُماني بقيادة البحّار أكرم الوهيبي وناصر المعشري وهيثم الوهيبي ورعد الهادي، فيما شارك في الطواف أيضاً الفريق النسائي والمدعوم من قبل دي.بي شنكر والذي ضم البحّارات العُمانيات ابتسام السالمية ومروة الخايفية، بقيادة البحّارة أودري أوجيرو والبحّارة السويسرية لوران ميتراوكس.