هبة الناعبية : نثمن التعاون و التفاهم مع نادي عمان في توفير كافة الإمكانات لاستمرارية اللعبة

أكاديمية شوتينج ستارز تستأنف أنشطتها وفق تدابير احترازية عالية المستوى

كتبت ـ زينب الزدجالية .

استأنفت أكاديمية شوتنج ستارز المتخصصة بكرة السلة عملها بعد التوقف الاضطراري لجميع الانشطة الرياضية خلال الفترة الماضية، حيث باشرت الاكاديمية عملها من جديد منذ يوم الخميس الماضي على ملاعب كرة السلة لنادي عمان بمشاركة 25 لاعبا، تم تقسيمهم على 3 مجموعات .

هذا وتتبع الاكاديمية اقصى درجات الحماية والوقاية، كما تعهدت باتباعها كافة تعليمات اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا اللي تتضمن اخضاع اللاعبين وأولياء أمورهم لتقييم ذاتي إلكتروني قبل الحضور للملعب، و قياس درجات الحرارة للاعبين وأولياء أمورهم وقت الوصول، تعقيم الكرات، تقليل الاحتكاك بين اللاعبين بالاعتماد على التمارين الفردية وترك مسافات بين اللاعبين قدر المستطاع، بالاضافة الى التذكيرالمستمر بعدم لمس الوجه وتعقيم اليدين بفترات الراحة مع توفر كافة مستلزمات التعقيم بالملعب بكل حصة.

وحول استئناف العمل في الاكاديمية قالت هبة بنت سعيد الناعبية المشرفة العامة على الاكاديمية ومدربة السلة بها: أكاديمية شوتينج ستارز لكرة السلة هي أكاديمية تُركزكافة جهودها على النشء لبناء جيل من اللاعبين الرياضيين المفعمين بالطموح ممن يتألقون في جنبات الملاعب. من الأهداف التي تسعى الأكاديمية الى تحقيقها إعداد مجموعة متألقة من اللاعبين تتجلى فيها رهافة الحس والاحترام والحماسة والشغف ليمثلوا السلطنة في كافة المحافل الرياضية الرسمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي في المستقبل القريب.

و اضافت الناعبية : نثمن التعاون والتفاهم مع نادي عمان في توفير كافة الامكانات لاستمرارية اللعبة، فبعد ابرام اتفاقية التفاهم والتعاون بين الطرفين فان الاكاديمية ستقيم انشطتها الرياضية المتعلقة بالسلة لهذا الموسم، وتضم ما يقارب ٢٥ لاعبا مقسمين على ٣ فئات عمرية مختلفة مع وجود ٨ من الأطقم الفنية المعتمدة والتي تمتلك واسع الخبرة بالمجال التدريبي ومع وجود طاقم اداري ملم باحتياجات ومتطلبات اللاعبين بكل حصة و يبلغ معدل الحصص التدريبية حصتين بالاسبوع يومي الاثنين و الخميس .

وتحتضن الأكاديمية الفتيات والفتيان ممَنْ تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 عامًا سواء كانوا محبين بالفعل للعبة كرة السلة أو يبحثون عن هواية جديدة وطريقة لتفريغ طاقاتهم. وتتمركز الأكاديمية في ولاية مسقط كمحطة أولى لبداية مشوارها وتسعى جاهدا للتوسع لكافة ولايات السلطنة.

وعن أهم ما قامت به الاكاديمية سابقا قالت الناعبية: حققت الاكاديمية أهم أهدافها وهو تدريب النشء على هذه اللعبة حتى يسهل انضمامهم الى الأندية المهتمة بلعبة السلة وما زادنا ثقة أن الاتحاد العماني لكرة السلة أوكل الينا سابقا مهمة تدريب المشاركين الى مستوى معين ومن بعدها نقوم بتسليمهم الى الأندية في حال رغب المتدرب في ذلك، كما اننا وضعنا على عاتقنا تدريب الفتيات اللاتي يرغبن الانضمام الى المنتخبات النسوية لاحقا .

الجدير بالذكر أن هبة بنت سعيد الناعبية هي إحدى المترشحات لمقعد المرأة