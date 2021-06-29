«الأولمبي» يواصل تدريباته بظفار

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره الداخلي في محافظة ظفار والذي يستمر حتى 11 من يوليو القادم وذلك بمشاركة 26 لاعبا وبقيادة المدرب الكرواتي داريو، جاء المعسكر بعد مخاطبة المنتخب للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية نهاية الشهر القادم بالإضافة إلى المشاركة في التصفيات الاسيوية التي تنطلق أكتوبر المقبل ان شاء الله حيث إن هذا المعسكر يختص بالجانب البدني فقط استنادا لبعض الملاحظات التي دونها المدرب ومساعدوه نتاج المعسكر الخارجي واللقاءات الودية مع المنتخب البحريني خلال الفترة الماضية .

وحول حيثيات المعسكر الحالي تحدث الينا محمد العريمي مساعد مدرب منتخبنا الاولمبي قائلا : هذا المعسكر ولمدة أسبوعين مختص بالجانب البدني فقط بعيدا عن اللقاءات الودية، حيث إن مدرب المنتخب داريو ارتأى التركيز على الجانب البدني نظرا لما جاء في اللقائين مع المنتخب البحريني وسيكون بمثابة وضع النقاط على الحروف في محاولة استعادة اللياقة البدنية للاعبين وإتاحة الفرصة للاعبين لتصحيح ما جاء من سلبيات وتعزيز الجانب الإيجابي أيضا لدى اللاعبين، كما أن الحصص التدريبية التي وضعها الجهاز الفني تحتوي على تكتيكات وتدريبات جدا مهمة للاعبين نظرا للكثير من الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب خلال الأشهر القادمة .

اعتماد الاستحقاقات القادمة

وأضاف العريمي : إلى الان لم يأت الاعتماد الرسمي لاقامة بطولة غرب اسيا والتي تستضيفها السعودية خلال نهاية سبتمبر القادم نظرا لازدياد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 ولكن في حال ان البطولة أقيمت سيكون المنتخب مشاركا في البطولة والتي ستكون المشاركة بحد ذاتها كمعسكر خارجي اعدادي للمنتخب قبل انطلاق التنافس الاسيوي في أكتوبر لذلك اعتماد هذه الخطة رهن للتغيير في حال اعتذرت الدولة المستضيفة عن البطولة سيكون هناك خطة بديلة في البحث عن معسكرات خارجية ومباريات ودية داخل وخارج السلطنة .

قائمة لاعبي منتخبنا الوطني

وتتكون قائمة لاعبي منتخبنا الأولمبي من كل من : أرشد بن سعيد العلوي ( السيب) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري) ونجيب بن محفوظ الشجيبي و جاسم بن محمد النوبي ( النصر ) ومحمد بن سعيد البريكي وعوض بن محمد الشحري ( ظفار ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) وعيسى بن خلفان الناعبي وسعود بن علي الحبسي ( مسقط ) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) وعمر بن ناصر الصلطي ومحمد بن إبراهيم العلوي ويوسف بن علي الشيادي ( مجيس ) وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) و زاهر بن سليمان الأغبري و والفرج بن مبارك النوبي ومصعب بن حمد العمري و هاني بن خلفان القرطوبي ( صحم ) وعبدالله محمد البلوشي ( السويق ).