اليوم إغلاق باب الترشح لاتحاد السلة والقوى يعلن قائمة المترشحين

فيما تم تزكية مروان آل جمعة رئيسا للهوكي

كتب – بدر الزدجالي:

أغلق الاتحاد العماني للهوكي أمس باب الترشح للدورة الانتخابية الجديدة ومع اغلاق الباب تم تزكية الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيسا للاتحاد للفترة القادمة لعدم وجود مترشح اخر للمنصب، وشهد يوم امس تقدم عيسى بن عبدالله القصابي لمنصب امين سر الاتحاد ممثلا لنادي بهلاء وسبق و شغل القصابي منصب امين سر اتحاد الطائرة وتقدمت كذلك حنان بنت سليمان الحراصية لمنصب مقعد المراة.

ويغلق اليوم باب الترشح بالاتحاد العماني لكرة السلة، حيث سجل خلال الأيام الماضية مترشحان لمنصب الرئيس هما المهندس خلفان الناعبي من نادي نزوى واحمد العبادي الرواس وقد شهد يوم امس تسجيل مترشح وحيد وهو سعيد بن احمد الكثيري لمنصب عضو المجلس ممثلا لنادي صلالة.

واعلن الاتحاد العماني لالعاب القوى القائمة النهائية للمترشحين بالاتحاد للفترة الانتخابية الجديدة والتي ضمت 18 مترشحا لمختلف المناصب، منها أربعة أسماء لرئاسة الاتحاد وتم استبعاد بعض الأسماء حتى استيفاء الشروط اللازمة للترشح.

وضمت القائمة المتنافسة على رئيس الاتحاد كلا من جهاد عبدالله الشيخ عن نادي عمان وسالم بن سعيد العمري عن نادي مرباط وعادل بن خادم الزرعي من نادي مصيرة ومحمد بن خلفان العاصمي من نادي البشائر. وعلى منصب نائب الرئيس كلا من سعيد بن سيف البادي من نادي اهلي سداب وعلي بن عبدالله المرزوقي من نادي صحم، وعلى منصب امين السر تم تسجيل مرشح وحيد هو سعيد بن حمود الحوسني من نادي الخابورة وفي منصب امين الصندوق تم تسجيل حمدان بن حماد البوشري من نادي سمائل. وتقدم لمقعد المرأة كل من خولة بنت راشد الرواحية وعائشة بنت عبدالله الجابرية وفي منصب العضو تم تسجيل ثمانية أسماء هي احمد بن سالم باعبود من نادي الاتحاد واحمد بن عبدالله الظهوري من نادي خصب وخلفان بن محمد الوائلي من نادي المضيبي وعبدالله بن سعيد السعيدي من نادي بهلاء ومحمد بن صالح البلوشي من نادي السويق ومحمد بن طالب البلوشي من نادي السلام وهادي بن مسلم العلوي من نادي الطليعة.