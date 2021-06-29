مباريات دور ال8 يورو 2020 تعرف عليها الآن ومواعيد المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - مباريات دور ال8 يورو 2020 ، ومواعيدها، هو ما سنعرضه لكم، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقع مصر فايف الإخباري. حيث انتهت منذ قليل، آخر مباريات دور ال16، ما بين السويد وأوكرانيا، بفوز أوكرانيا، لتتأهل لدور ال8، وتلحق بالسبع فرق الأخرى، ليتم تحديد مباريات دور ال8 جميعها. جدير بالذكر أن آخر مباريات دور ال16، ما بين المنتخب السويدي والأوكراني، كانت حماسية ومثيرة، حيث بدأ التسجيل للمنتخب الأوكراني، أوليكساندر زينشينكو في الدقيقة 27، ثم تعادل الفريق السويدي، في الدقيقة 43، بهدف إيميل فورسبيرغ، واستمر التعادل حتى نهاية اللقاء الأصلي، وطرد لاعب السويد ماريكسون دانيكسون، في الدقية 99، وظلت السويد صامدة وتلعب ب10 لاعبين، حتى استطاعت كرواتيا، تسجيل ثاني أهدافها في الدقيقة 121. الفرق المتأهلة لدور ال8: تأهل الدنمارك، بعد فوزه على منتخب ويلز، ب4 أهداف مقابل لا شئ. تأهلت إيطاليا، على حساب النمسا بنتيجة 2/1. صعدت التشيك، على حساب هولندا، بعد هزمة الأخيرة، بهدفين مقابل لا شئ. وصعدت بلجيكا، بعد فوزها على منتخب البرتغال بهدف وحيد. كذلك تأهلت إسبانيا، بعد فوزها على كرواتيا، بنتيجة 5/3. وصعدت سويسرا، على حساب منتخب الديوك، بنتيجة 5/4. وتأهل المنتخب الانجليزي، على حساب منتخب الماكينات، بعد هزيمة الأخير بهدفين دون رد. وتأهل اليوم المنتخب الكرواتي، بعد الفوز على السويد بنتيجة 2/1. مباريات دور ال8 يورو 2020 ومواعيدها: ستبدأ مواجهات دور ال8، بمواجهة ما بين المنتخب الإسباني، والمنتخب السويسري، يوم الجمعة 7/2، في تمام السادسة بتوقيت مصر. ثاني المواجهات، ستكون أيضا يوم الجمعة 7/2، في ال9 م ما بين بلجيكا، والمنتخب الإيطالي. وثالث مواجهات دور ال8، ستكون ما بين التشيك، والدنمارك، يوم السبت 7/3، في تمام الساعة السادسة مساء. أما رابع وآخر مباريات دور ال8، فستكون كذلك يوم السبت، الثالث من يوليو، في تمام التاسعة مساء، ما بين المنتخب الانجليزي، ومنتخب أوكرانيا.

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