توماس باخ يطالب بتعزيز جهود التطعيم باللقاح قبل أولمبياد طوكيو

برلين ـ د. ب. أ:دعا توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى تعزيز جهود تطعيم المزيد من الأشخاص المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وفي خطاب إلى مجتمع الرياضيين الأولمبيين، قال باخ إن 84 % من أعضاء الوفود سيكونون قد تلقوا التطعيم باللقاح قبل وصولهم إلى اليابان.وقال باخ :”حتى لو كانت هذه الأرقام تفوق بالفعل توقعاتنا الأولية، فإنني أناشدكم بطموحكم الأولمبي وشغفكم، بمواصلة بذل أقصى جهد من أجل زيادة هذه الأرقام.”وأضاف باخ أن نحو 100 % من أعضاء اللجنة الأولمبية المقرر سفرهم إلى اليابان، سيكونون قد تلقوا التطعيم باللقاح أو محصنين بمناعة ضد العدوى. وتابع :”طبقا لمعلوماتنا، سيكون ما بين 70 و80 % أيضا من ممثلي وسائل الإعلام مطعمين باللقاح.”كذلك نادى باخ الرياضيين بالتعرف بأنفسهم على الإجراءات الشاملة التي تهدف للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا خلال أولمبياد طوكيو.وأكد باخ :”لا أحتاج إلى تذكيركم بأننا جميعا نمثل الحركة الأولمبية، وأن أنظار العالم ستكون موجهة إلينا وتدقق في كل ما نقوم به.”وتتواصل الانتقادات الموجهة لإقامة الدورة الأولمبية قبل أسابيع من انطلاق المنافسات في 23 يوليو المقبل، علما بأن الدورة تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت استطلاعات رأي أجريت مؤخرا أن أغلب اليابانيين كانوا يفضلون تأجيل الدورة الأولمبية مجددا أو إلغاءها.
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