منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة تايلاند بعد إلغاء دولية إيران

استعدادا للتصفيات الآسيوية

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات دعوة من المنتخب التايلندي لكرة القدم للصالات للمشاركة في البطولة الدولية التي ينظمها خلال الفترة القادمة ويشارك فيها عدد من الدول الاسيوية، وقد جاءت الدعوة في توقيت مناسب بعدما ألغيت البطولة الدولية والتي من المفترض ان تقام في ايران خلال شهر يوليو القادم بسبب اعتذار الدول التي من المفترض ان تشارك في البطولة، حيث تأتي هذه الدعوة في اطار استعداد منتخبنا الوطني للمشاركة في منافسات كأس الخليج والتصفيات الاسيوية ايضا خلال الفترة القادمة .

المشاركة في البطولة التايلندية

وعن المشاركة في بطولة تايلند قال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني للصالات : لابد من البدء في مواصلة المشوار من خلال التدريبات والدخول في منافسات عدة لضمان احتكاك اللاعبين وبخاصة بعد فترة التوقف الطويلة الماضية، كما ان المنتخب تنتظره العديد من الاستحقاقات واهمها التصفيات الاسيوية والتي ستنطلق خلال شهر أكتوبر القادم لذلك كانت الاقرب بالنسبة لنا المشاركة في البطولة التايلندية من اجل الوقوف على جاهزية الفريق، حيث ستكون المشاركة لها استفادة كبيرة من الناحية التكتيكية والبدنية والمهارية وبخاصة أننا اعتمدنا القائمة الحالية للاعبين ولكن ليس بالشكل النهائي ولكن أغلب الاسماء الحالية ستكون متواجدة في المشوار القادم .

إلغاء بطولة إيران الدولية

وفي حديث الفهدي عن سبب الغاء البطولة الدولية والتي من المقرر ان تقام في ايران خلال شهر يوليو القادم قال: كان المفترض ان يخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة ولكن بسبب الوضع الراهن وزيادة حالات المصابين بكوفيد 19 اعتذرت اغلب الدول المشاركة في البطولة وعلى اثرها ألغيت ولكن المنتخب الايراني تلقبينا منه دعوة لخوض مباريات ودية مع المنتخب ولكن الوضع لم يسعفنا للسفر والعودة من اجل مباراتين وديتين لذلك كان الانسب ان تكون بطولة ليستفيد منها اللاعبون فنيا وبدنيا، كما ان المنافسات للمنتخب حاليا جدا مهمة ليكتسب اللاعبون الثقة بأنفسهم ولضمان التنافس وتجربة اللاعبين قبل الدخول في منافسات بطولة، واللعب مع أكثر من منتخب نظرا لقرب الاستحقاقات التي ينتظرها منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة .