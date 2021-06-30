وزارة الثقافة والرياضة والشباب تخاطب الأندية للمشاركة في كأس جلالته للشباب وتعقد سلسلة من حلقات العمل للمشرفين

بعد إعادة هيكلة المسابقة ومعايير التقييم والاشتراطات كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بدأت وزارة الثقافة والرياضة والشباب محاطبة الأندية الرياضية للمشاركة في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة للشباب لعام 2021 حيث طالبت الأندية بترشيح ممثليها من أجل المشاركة في حلقات العمل التي ستعقدها اللجنة المشرفة للمسابقة الغالية خلال الفترة القادمة والتي سيتم خلالها تعريف المشرفين على اجراءات المسابقة والخطوات الجديدة بعد اعادة هيكلة المسابقة.

وكانت اللجنة المشرفة على مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب قامت بإعادة هيكلة المسابقة ومعايير التقييم والأوزان الخاصة بكل معيار ليصبح شاملا للجوانب الثقافية والرياضية والشبابية بالاضافة الى الجوانب الإدارية والمالية ومختلف الأنشطة الاخرى التي يشارك فيها أو يقيمها النادي متناغما في ذلك مع اعادة هيكلة الوزارة وفق التوجيهات السامية وفي ظل اندماج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب بمكوناتها وربطها كذلك مع التوجه الاستراتيجي لركائز الرؤية المستقبلية عُمان 2040 في خلق مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته واستنادا لمنظومة شراكة مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة متكاملة تعزز الهوية والمواطنة والترابط الاجتماعي ويواكب المستجدات المعرفية والمتغيرات التقنية .

وتحرص الوزارة على تنمية وتطوير أداء الاندية على كافة المستويات الثقافية والرياضية والشبابية والإدارية والمالية وتشجيعا للأندية الرياضية على تحقيق معايير الجودة والحوكمة في مجال الإدارة الرياضية من خلال توفير الحوافز المعنوية والمادية المناسبة في ظل التوجه العام للوزارة في تعزيز فاعلية الحوكمة وسيادة القانون و رفع كفاءتها وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة شرائح المجتمع المستهدفة فيها وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد .

الجدير بالذكر ان مرجعيات مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة المعظم للشباب تستند الى لوائح مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب واستراتيجية الرياضة العُمانية وقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والنّظام الأساسي للأندية والتوجيهات السامية بتعزيز مخصصات قطاع الثقافة والشباب والرياضة ، كما يرأس لجنة تقييم الأنشطة المختلفة للاندية الرياضية في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وعضوية كل من خليفة بن سيف العيسائي والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية وخالد بن الحبيب الحشاني و ناصر بن حمد درويش وسعود بن بدر أمبوسيعدي مقرر اللجنة.

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