الوسط الرياضي يترقب قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022

في العاصمة الماليزية كوالالمبور وبمشاركة منتخبنا الوطني

الاتحاد الآسيوي ينشر تقريرا مفصلا عن منتخبنا بموقعه الرسمي ويشيد بمسيرته بالتصفيات

متابعة ـ صالح البارحي :

تشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور بدءا من الساعة الحادية والنصف صباح اليوم بتوقيت مسقط مراسم سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يشارك منتخبنا الوطني الأول بقيادة الكرواتي برانكو في هذ المرحلة المهمة والتي يصل إليها للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصفيات مونديال كوريا واليابان 2002م ومونديال البرازيل 014 ، ويهدف الأحمر العماني في هذه المرحلة أن يتواجد بين كبار العالم رفقة مدرب خبير ومجموعة من اللاعبين الواعدين رغم قلة الخبرة بالفريق، إلا أن المراحل التي أنهاها الفريق وصعوده لثلاث منافسات في توقيت صعب وظروف صعبة للغاية (كأس العرب ، نهائيات آسيا في الصين 2023 ، تصفيات الدور الحاسم لمونديال قطر) أعطت للوسط الرياضي بالسلطنة مؤشرات إيجابية قد يبني عليها المسؤولون عن الكرة العمانية الكثير من العمل بغية تحقيق المراد والحلم المنتظر .

يشارك ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربو المنتخبات الوطنية في حضور حفل سحب القرعة عبر تقنية الفيديو.

توزيع المنتخبات

سيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 يونيو، حيث يضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين يضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كلا من السعودية والإمارات، وجاء في المستوى الرابع العراق والصين، وجاء منتخبنا في المستوى الخامس بجانب منتخب سوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان، ولا يمكن لمنتخبين من وعاء واحد الوقوع في المجموعة عينها.

ويبدأ سحب القرعة من خلال المستوى السادس، حيث يتم وضع الفريق الذي يتم سحبه أولاً بالمجموعة الأولى، في حين يذهب الفريق الثاني للمجموعة الثانية، ويستمر سحب القرعة حتى الوصول أخيراً للمستوى الأول، ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

تقرير آسيوي

وفي ذات السياق، سلط الاتحاد الآسيوي الضوء على مسيرة منتخبنا الوطني في التصفيات عبر تقريرا نشره الموقع الرسمي للإتحاد الآسيوي لكرة القدم قال فيه : يبدأ منتخب عمان بكتابة صفحة جديدة في تاريخه بحثاً عن حلم بلوغ كأس العالم بعد التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة، يستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسيرة منتخبات غرب آسيا التي تأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم ضمن سلسلة تقارير تسلط الضوء على بعض صفحات التاريخ، بالإضافة إلى مشوارها في المجموعات المؤهلة إلى هذه المرحلة الحاسمة.

وجاء منتخب عمان في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة خلف المتصدر قطر بـ22 نقطة، وذلك بعد فوزه في 6 مباريات وخسارته في اثنتين بدون أي تعادل، مسجلاً 16هدفاً مقابل 6 أهداف ليحسم مقعده في الدور الحاسم كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني من بين المجموعات الثمانية، وفاز المنتخب العماني على كل من الهند 2-1 و1-0، وعلى أفغانستان 3-0 و2-1 وعلى بنجلادش 4-1 و 3-0 بينما خسر أمام المنتخب القطري مرتين بنتيجتي 1-2 و 0-1.

وتصدر نجم المنتخب المنذر العلوي قائمة هدافي المنتخب في التصفيات برصيد 5 أهداف، مقابل هدفين لكل من خالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي ومحسن الغساني وعبدالله فواز، وهدف لكل من محسن جوهر وعمران الحيدي ومحمد الغافري.

وعرف المنتخب العماني الاستقرار الفني مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث نجح الأخير بإنجاز المهمة حتى الآن باستمرار الأحمر في رحلة البحث عن التأهل إلى الحدث الكروي العالمي، ويملك إيفانكوفيتش (67 عاماً) خبرات كروية مميزة حيث كان مدرباً مساعداً في منتخب بلاده الحائز على المركز الثالث في كأس العالم 1998، وأشرف على تدريبات منتخب إيران في كأس العالم 2006 وقيادة الأخير للمركز الثالث في نهائيات كأس آسيا 2004 ولقب بطولة غرب آسيا 2004.

وعلى الرغم من عدم تأهل منتخب عمان إلى نهائيات كأس العالم من قبل، إلا أنه يبقى من بين المنتخبات التي لها شأن في منطقة غرب آسيا، وتحديداً في منطقة الخليج الذي ظفر بلقب البطولة الأهم على هذا الصعيد مرتين عامي 2009 و2017 ، ومع اعتزال أبرز نجومه في تاريخ كرة القدم العمانية؛ الحارس الشهير علي الحبسي الذي خاض تجارب احترافية عالمية، فإن الجماهير العمانية تعقد الآمال على كوكبة من اللاعبين الحاليين الذين بإمكانهم صناعة إنجاز فريد طالما تم انتظاره بالوصول إلى نهائيات قطر 2022.

أما على صعيد كأس آسيا، فإن أبرز إنجازات المنتخب العماني كانت بلوغ دور الـ16 من النسخة الأخيرة التي جرت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، ويعتبر التأهل إلى نهائيات الصين 2023 هو الخامس بعد 4 نسخ سابقة كان أولها في العام 2004 .