انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي مادة دراسية بالليجا الإسباني تعرف على التفاصيل.. 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الأهلي مادة دراسية بالليجا الإسباني ، هو أحدث ما أفصحت عنه، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”، وذلك بعد التعاون الذي تم بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا)، والنادي الأهلي المصري; وقد عقب جوزيه مويا، مدير مدرسة “الليجا”، أن أعمال الشراكة مع النادي الأهلي، ستعرض عقلية دولية جديدة، واحترافية لعالم كرة القدم، فالنادي الأهلي، هو أحد أهم الأندية بالشرق الأوسط، وإفريقيا، مؤكدا أن الهدف من هذا البرنامج إضافة الصبغة الاحترافية على الرياضة، والنمو بكرة القدم، وإعداد مواهب اليوم، والمستقبل. فأليكم تفاصيل اتفاقيات الشراكة، ما بين النادي الأهلي المصري، والليجا الإسباني، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم من موقع مصر فايف الإخباري.

الأهلي مادة دراسية بالليجا الإسباني:

حيث تم الاتفاق، وحسب الشراكة التي أبرمت ما بين النادي الأهلي المصري، والليجا الإسبانية، على بدء دورة، ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال “MBA”، يقوم بتدريسها من مصر عضو مجلس إدارة الأهلي، محمد سراج الدين، بالإضافة لعدد من المتحدثين، والخبراء من بلدان مختلفة، وكذلك 20 ساعة مع معلمي “الليجا”. ومن المقرر أن تنطلق الدورة، في العاصمة الإسبانية مدريد، بدء من نوفمبر القادم، وتحت إشراف القسم التعليمي، وسيفتح التقديم أمام جميع الطلاب، من كافة دول العالم، للانضمام للبرنامج، بما في ذلك المصريين، علماً بأن عدد الفرص المتاحة محدودة، لضمان جودة البرنامج. جدير بالذكر أن البرنامج، سيستمر حتى يوليو 2022، وسيكون باللغة الإنجليزية.

تفاصيل البرنامج الخاص بالليجا عن الأهلي:

بعدما تم الإعلان، عن اختيار الأهلي، ليكون مادة دراسية بالليجا الإسبانية، تم الإعلان، عن تفاصيل البرنامج، هذا الذي انقسم ل6 وحدات، جاءت جميعها بنفس القيم، والأهداف، وجاءت ال6 كالاتي: