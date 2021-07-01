انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء عقد ميسي مع برشلونة لأول مرة منذ 2001 ووجهته الأقرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهاء عقد ميسي مع برشلونة ، لأول مرة منذ 2001، حيث انضم ليونيل ميسي، لأول مرة للنادي الكتالوني، عن عمر 13 سنة في عام 2001. وقد جاء ذلك بعد 20 عام من العطاء، من جانب اللاعب الأرجنتيني، أستطاع خلالها اللاعب حصد العديد من الألقاب، والبطولات، ولم يعرف ليونيل ميسي ناد أخر له، ولذلك كان الجميع يثق في تجديده للعقد، فيما عدا القليلين الذين رأوا إمكانية رحيل اللاعب، خاصة وأنه قد سبق وأعلن رغبته في الرحيل عن النادي، قبل بداية الموسم السابق، إلا أنه تراجع وأكمل الموسم، وتعاقده حتى آخره مع الفريق. ومازال مصير اللاعب حتى هذه اللحظة غامضا، وسط بعض التكهنات حول وجهته القادمة. فأليكم التفاصيل، من مصر فايف الإخباري.

انتهاء عقد ميسي مع برشلونة:

جاء ذلك بمثابة مفاجأة للجميع، فقد توقع كثيرين أن يجدد اللاعب عقده، خاصة وأن عمر اللاعب في الملاعب قارب على الانتهاء، فللاعب صاحب ال33 عاما، قد قارب على الاعتزال، ورأى الكثيرين أن يفضل ميسي الاعتزال ببرشلونة، هذا الذي لعب له طوال مسيرته الكروية، إلا أن مفاوضات التجديد، تلك التي استمرت لأيام ما بين محامي اللاعب، ومحامي النادي، انتهت بعدم الوصول لاتفاق حتى الآن، وربط البعض ما بين ذلك، وبين الأزمات المالية، التي يعاني منها نادي برشلونة في الوقت الحالي، بينما رأى البعض أن الأمر مسألة وقت، وأن عدم التجديد حتى الآن، لا يعني رحيل اللاعب، بل يعني فقط امتداد المفاوضات.

وجهة ميسي القادمة بعد نهاية عقده:

انقسمت الآراء، والتكهنات حول مصير اللاعب، بعد انتهاء عقد ميسي مع برشلونة، إلى رأيين كالاتي: