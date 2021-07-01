نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الكرة المستديرة مواجهات نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب تحت سن الـ 20 عاما، بعد اكتمل عقد المتأهلين لهذا الدور بعد تأهل المنتخب السعودي وتونس بالإضافة إلي المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، وأسفرت القرعة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم عن مواجهة المنتخب السعودي لنظيره المصري، كما يواجه المنتخب التونسي نظيره الجزائري في دور نصف نهائي البطولة علي أن يلعلب المنتخبان الفائزان في المباراة النهائية للبطولة لتحديد الفائز بالمسابقة كما يلعب الخاسران في هذا الدور مباراة تحديد المركز الثالث حسب نظام البطولة.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، وكذلك القنوات الناقلة لها ومواعد مباراة المنتخب التونسي مع المنتخب الجزائري وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد مباراة منتخب مصر والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

نجح المنتخب السعودي في التأهل لنصف نهائي بطولة كأاس العرب للشباب تحت 20 عاما بعد أن تغلب علي حامل لقب البطولة المنتخب السنغالي في ربع نهائي البطولة بعدما فرض التعادل الإيجابي وتم اللجوء لركلات الترجيح والتي شهدت تألق حارس مرمي المنتخب السعودي وكان سببا في تأهل المنتخب لنصف النهائي حيث تصدي إلي 3 ركلات ترجيحية.

وعلي الجانب الأخر تأهل المنتخب المصري إلي نصف نهائي البطولة بعدما سحق منتخب طاجيكستان بثلاثية نظيفة في دور ربع نهائي البطولة ليضرب موعدا مع المنتخب السعودي حسب ما اسفرت عنه القرعة في مواجهة قوية وصعبة للطرفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين المنتخب السعودي وبين المنتخب المصري في بطولة كأس العرب للشباب يوم السبت المقبل الثالث من شهر يوليو الجاري عند تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة بتوقيت القاهرة في المباراة التي تكون على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الجزائر تواجه تونس

تواجه منتخب الجزائري نظيره التونسي في المواجهة الأخري من دور نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب، بعدما تأهل المنتخب التونسي للمباراة بعدما نجح في إقصاء نظيره المغربي بركلات الترجيح في منافسات الدور ربع النهائي، كما تأهل المنتخب التونسي لنفس الدور بعد الفوز على منتخب جزر القمر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين المنتخب التونسي والجزائري في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العرب للشباب

يمكن للمشاهدين متابعة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السعودي ومباراة المنتخب التونسي والجزائري يوم السبت المقبل علي شاشة قنوات أون تايم سبورتس والنيل الرياضية المصريتين بدون تشفير.