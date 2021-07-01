تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - تزايدات طلبات البحث عبر محرك جوجل عن تردد قناة اون تايم سبورت تزامنا مع مباراة النادي الاهلي ضد نادي بيراميدز والتي تقام في التاسعة مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 من الدوري الممتاز المصري علي استاد السلام وي الخاص بالنادي الأهلي. وفي هذا التقرير نرصد لكم تردد قناة اون وضيوف الأستوديو التحليلي ومعلق المباراة.

قناة اون الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناتها ON TIME SPORTS HD 1، يسبقها استوديو تحليلي بقيادة الكابتن أحمد شوبير، وضيوف الاستوديو الكابتن عماد متعب والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن أحمد حسن، بالإضافة إلي الحديث عن الحكام في فقرة خاصة مع الكابتن أحمد الشناوي. ويعلق علي المباراة كل من جنرال الإعلام المصري مدحت شلبي علي القناة الصوتية الأولي وبلال علام علي الصوتية الثانية.

تردد قناة اون علي نايل سات

ننشر لحضراتكم تردد قناة اون تايم سبورتس بتقنية الـ HD عبر القمر الصناعي نايل سات والتي تنقل المباراة مساء اليوم.

اسم القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ ON TIME SPORTS HD 1 11861 27500 رأسي 3/4

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، فيما يتحل بيراميدز المركز العاشر في جدول الترتيب بـ 34 نقطة من 22 مباراة.

قائمة الفريقين

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قائمة النادى الاهلى لمواجهة بيراميدز وهي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – محمود وحيد – ياسر إبراهيم – بدر بانون – رامي ربيعة – سعد سمير – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمود عبد المنعم كهربا – مروان محسن – جونيور أجايي – محمد شريف – صلاح محسن.

بينما أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز وهي كالآتي: