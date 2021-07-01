نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السعودية: جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة المنتخب السعودي هو مايشغل بال جماهير كرة القدم السعودية بعد أن أقيمت صباح اليوم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر، والتي أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة قوية خاصة في ظل تواجد منتخبا اليابان واستراليا، وقد أجريت اليوم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا حيث أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يشارك في هذه المرحلة من التصفيات 12 منتخباً يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وسيتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، فيما سيلعب صاحبي المركزين الثالث من كل مجموعة في الملحق الآسيوي.

موعد تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وبحسب المواعيد التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي فمن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس العالم قطر 2022 يوم الثاني من شهر سبتمبر من العام الحالي 2021 على أن يتم إنتهاء التصفيات يوم التاسع والعشرين من شهر مارس من العام المقبل 2022.

مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

وقد أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر حيث وقع المنتخب السعودي مع كل من: اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام، وسيستهل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة المنتخب الفيتنامي، ثم سيخرج لملاقاة نظيره العماني، وفي الجولة الثالثة سيواجه الأخضر السعودي نظيره الياباني، ومن ثم مواجهة المنتخب الصيني، ثم يخرج ملاقاة المنتخب الأسترالي، ومن ثم سيلعب المنتخب السعودي مباريات الإياب، والصورة التالية توضح جدول مواعيد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

نظام التأهل من تصفيات آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2022

وسيحاول المنتخب السعودي جمع أكبر عدد من النقاط خلال هذه المباريات من أجل التمكن من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر، حيث سيتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما سيلعب المنتخب صاحب المركز الثالث في مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى.