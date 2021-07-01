نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السعودية في مجموعة الموت بتصفيات المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة حُددت مواعيد مباريات السعودية في تصفيات كأس العالم بمجموعة الموت من الدور الثالث والأخير.

وأجريت القرعة اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أجراها داتو ويندسون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

مجموعة السعودية في تصفيات المونديال

وجاءت السعودية في المجموعة الثانية، التي يمكن أن يطلق عليها مجموعة الموت، نظرا للمنافسة الشديدة فيها.

وضمت المجموعة الثانية، كلا من: فيتنام وعمان والصين والسعودية وأستراليا واليابان. وشهدت المجموعة الأولى 4 منتخبات عربية، هي لبنان وسوريا والعراق والإمارات، إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية وإيران.

مواعيد مباريات السعودية في تصفيات المونديال

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك في المواعيد الآتية:

2 سبتمبر/ آيلول.

7 سبتمبر/ آيلول.

7 تشرين الأول/أكتوبر.

12 تشرين الأول/أكتوبر.

11 تشرين الثاني/نوفمبر.

16 تشرين الثاني/نوفمبر.

27 كانون ثان/يناير 2022.

1 شباط/فبراير 2022.

24 آذار/مارس 2022.

29 آذار/مارس 2022.

مشوار السعودية في تصفيات المونديال

وضمنت السعودية بلوغ كأس الأمم الآسيوية المقررة في الصين عام 2023، بعدما تصدرت مجموعتها في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة.

واحتلت السعودية صدارة المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

تاريخ السعودية في كأس العالم

ومن المقرر أن يتأهل إلى كأس العالم، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

ويتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي (حيث يواجه فريقا من أمريكا الجنوبية).

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات في تاريخه، آخرها المونديال الماضي في روسيا 2018.

وتأهل الأخضر السعودي لنهائيات كأس العالم في 5 نسخ سابقة، هي: “1994 و1998 و2002 و2006 و2018”.

كيف يرى مدرب السعودية مجموعة الموت؟

من جهته، أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، صعوبة مجموعة منتخب المملكة في التصفيات الآسيوية.

وقال رينارد: “المجموعة صعبة، وعلينا الاجتهاد وبذل الجهد لتحقيق هدفنا ببلوغ كأس العالم”.

وأضاف: “نملك الكثير من المواهب، والدوري السعودي قوي للغاية، كما نحظى بالكثير من الوقت لتجميع اللاعبين”.

وأتم: “بلوغ المونديال حق مشروع لنا ولجميع المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات، علينا بذل كل ما لدينا من جهود للتأهل”.