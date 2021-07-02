يوفنتوس يوضح مستقبل رونالدو

يوفنتوس يوضح مستقبل رونالدوأكد مدير كرة القدم في يوفنتوس أنه لا توجد مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لينفي تكهنات حول قرب انتقال الهداف إلى فريق آخر.

وأبلغ فيدريكو تشيروبيني الصحافيين: لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انتقال رونالدو. ولا يوجد أي مؤشرات من يوفنتوس. نحن سعداء جدا أن رونالدو سيعود للانضمام إلى التشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد بطولة أوروبا.

وخلال الحديث في إفادة صحافية، قال أندريا أنييلي رئس يوفنتوس إنه متأكد تماما أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

رويترز