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محمد سياف - ابو ظبي - ترتيب الدوري المصري، أقيمت مساء أمس الخميس 1 يوليو 2021 المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2021، حيث استطاع نادي بيراميدز في هذه المباراة الافلات من الهزيمة والتعادل مع النادي الأهلي بنتجة هدفين لكل فريق وذلك بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر الكابتن محمد الشناوي والذي أدي إلى خسارة النادي الأهلي لنقطتي المباراة في صراعة نحو اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري المصري والذي يتربع على عرشه حالياً فريق الزمالك بلا منازع.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

يعتلي فريق الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري بلا منازع الآن، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي في المركز الثاني فريق المصري البورسعيد برصيد 43 نقطة من 27 مباراة أيضاً، ثم في المركز الثالث فريق النادي الأهلي برصيد 42 من 20 مباراة وله 7 مباريات مؤجله عن نادي الزمالك، ويمكن التعرف على باقي فرق جدول ترتيب الدوري المصري وذلك من خلال الجدول التالي:-

وقد أقيمت مساء أمس مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز وهي مباراة عادة لا تخلو من الندية والمنافسة الشرسة بين الفريقين الكبيرين، وقد استطاع نادي بيرميدز تسجيل الهدف الأول في شباك النادي الأهلي، ليتعادل النادي الأهلي بعد ذلك، ثم يهدر النادي الأهلي عن طريق اللاعب علي معلول ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، ثم يتقدم محمود كهرباء بهدف للنادي الأهلي في الدقيقة 81، ليتعادل بعد ذلك فريق بيراميدز في نهاية المباراة عن طريق اللاعب تراوري وذلك من خطأ كارثي من حارس منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي، وقد أدت أخطأ محمد الشناوي إلى خسران النادي الأهلي نحو 5 نقاط في طريقه نحو الصعود على قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

وقد أغلق النادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز، وبدأ في الاستعداد للمباراة المرتقبة القادمة مع فريق سموحة بالاسكندرية، وهي مباراة مهمة جداً للنادي الأهلي في طريقه نحو الصعود على قمة جدول ترتيب الدوري المصري.