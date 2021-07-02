نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مجموعات أسيا لتصفيات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس العالم قطر 2022، أشهر قليلة تفصلنا عن انطلاق أحد أكبر المنافسات الرياضية العالمية، حين تستضيف دولة قطر لأول مرة في الوطن العربي بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث من المقرر أن تقام البطولة لأول مرة في تاريخها في فصل الشتاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة في دول الخليج العربي، وتبدأ منافسات البطولة الكبرى خلال شهر نوفمبر 2022 وتقام المباراة النهائية بتاريخ 18 ديسمبر 2022.

تصفيات أسيا لبطولة كأس العالم

تعتبر تصفيات قارة أسيا المؤهلة لبطولات كأس العالم واحدة من أطول التصفيات في التاريخ الكروي، حيث يتم تقسيم المنتخبات المتنافسة إلى عدة مجموعة، يتم التصفية بينها على عدة مستويات مختلفة، كما تصفيات الملحق بين المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في مجموعاتها يتبعها تصفيات الملحق العالمي، وتمتلك أسيا حصة 4.5 منتخب في بطولة كأس العالم.

قرعة تصفيات كأس العالم في أسيا

أجرى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في مقرة بمدينة كوالالمبور يوم الخميس قرعة تكملة المنافسات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وقد جرت القرعة في حفل افتراضي شارك فيه ممثلي الاتحادات الوطنية عبر استخدام تقنيات الفيديو بين 12 منتخب تم تقسيمهم إلى مجموعتين، على أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة إلى البطولة العالمية، أما أصحاب المركز الثالث في المجموعتين فيتم إجراء مباراة فاصلة بينهم لتحديد المتأهل للمحلق العالمي.

وقد قام الاتحاد الأسيوي بتقسيم المنتخبات إلى ستة مستويات بناء على نتائج الفرق والتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وقد ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات العربية والعراق وسوريا ولبنان، لتضم بذلك 4 منتخبات عربية تتنافس للحصول على أحد البطاقة المؤهلة للبطولة، أما المجموعة الثانية فقد ضمت منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

من المقرر أن تقام المنافسات بين فرق المجموعتين على عشرة جوالات كاملة، يلتقي خلالها المنتخب مع باقي فرق المجموعة في مباريات ذهاب وعودة، على أن تقام تلك المنافسات خلال الفترة من شهر سبتمبر 2021 وحتى شهر مارس 2022، يتأهل بعدها 4 منتخبات بصورة مباشرة إلى البطولة، ويخوض أصحاب المركز الثالث مباريات الملحق الأسيوي والعالمي.