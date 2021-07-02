ركلات الترجيح تمنح إسبانيا بطاقة التأهل

ركلات الترجيح تمنح إسبانيا بطاقة التأهلسجل ميكل أويارزابال ركلة حاسمة بعد أن سدد روبن فارغاس ركلته فوق العارضة لتفوز إسبانيا 3-1 بركلات الترجيح وتتأهل للدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم عقب التعادل 1-1 في سان بطرسبرج اليوم الجمعة.

تقدمت إسبانيا مبكرا بعد أن سدد جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء وغيرت الكرة اتجاهها بعد أن اصطدمت بدينيس زكريا لتسكن شباكه بالخطأ.

لكن شيردان شاكيري استغل خطأ دفاعيا ليمنح التعادل لسويسرا قبل أن يحصل زميله ريمو فرويلر على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.

وسيطرت إسبانيا في الوقت الإضافي مستغلة التفوق العددي لكن سويسرا صمدت وحققت هدفها بالوصول لركلات الترجيح باعتبار أن المنافس أهدر آخر خمس ركلات جزاء منها ركلتان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وستلتقي إسبانيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وبلجيكا، التي تقام في وقت لاحق اليوم في ميونيخ، في قبل النهائي في لندن يوم الثلاثاء المقبل.