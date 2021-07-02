نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون سبورت الجديد على النايل سات ON sport 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قناة أون سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية المصرية المفتوحة، والتي ذاع صيتها خلال الفترة الماضية وحققت أعلى نسب مشاهدة من عشاق الساحرة المستديرة، ولان القناة تبحث دائما على التطور والانفراد وتقديم أفضل صورة للبث ومن دون تشويش، فقد تم نقل التردد، وبعد أن أعلنت مجموعة قنوات on عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز، شهد محرك البحث من جوجل ازدياد عمليات البحث عن تردد اون سبورت الجديد.

تردد قناة اون سبورت

يمكنكم متابعينا البحث عن التردد الجديد لقناة ON sport عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال تحديث التردد من هنا:

التردد 11861 معامل الاستقطاب رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5\6 معامل الترميز 27500

برامج قناة اون سبورت 2021

يختلف المحتوي الذي تقدمة قناة اون سبورت ما بين برامج رياضية واستوديهات تحليلية، داخل افضل استوديو رياضي مجهز بأحدث التقنيات، بالاضافة الى مباريات بث مباشر ومباريات معادة وسوف نذكر لكم اهم البرامج ومنها:

ستاد مصر.

كل الملاعب.

دقيقة 60.

بي اون تايم.

مساء اون تايم.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

دعت مجموعة قنوات اون تايم مشاهديها إلى تنزيل التردد الجديد لقنات اون سبورت وذلك من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم لاستقبال التردد الجديد وبذلك باتباع مجموعة من الخطوات وسوف نذكرها لكم تفصيلا من خلال السطور القادمة.

طريقة البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

قم اولا بفتح خيارات Options.

قم بالضغط على تثبيت Installation

اختار من القائمة تثبيت يدوي Manual Installation.

اختار القمر الصناعي نايل سات Nilesat.

قم بادخال التردد الجديد في المربع الخاص به 11861

وكتابة معدل الاستقطاب 27500.

اضغط بحث وانتظر قليلا ثم اضغط على حفظ.

الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة واحدة من افضل القنوات الرياضية المصرية المفتوحة بدون تشويش وصورة نقية.

مذيعين قناة أون سبورت

تمتلك قناة أون تايم سبورت باقة من أفضل المذيعين والمحليين الرياضيين، ومنهم:

أحمد شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي، كريم حسن شحاته، وغيرهم، وهناك عدد من المحللين الرياضين بالقناة ومنهم كابتن حسن إمام، ومحمد عمر، عماد متعب، أيمن يونس، وغيرهم.