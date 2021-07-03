نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة أحمد بن سالمين نجم منتخب البحرين وصاحب أول هدف في دوري الخليجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاسطورة أحمد بن سالمين أحد لاعبي المنتخب البحريني. وتسبب خبر وفاته في يوم 28 من يونيو لـ عام 2021. في حزن عميق لدى مشجعي كرة القدم ليس في مملكة البحرين فحسب. بل امتد الحزن ليطل منطقة الخليج بأكملها والوطن العربي. ومن خلال السطور التالية سنتعرف سويًا على أهم المعلومات عن اللاعب الراحل أحمد بن سالمين. علاوة على تاريخه في المنتخب البحريني.

من هو الاسطورة أحمد بن سالمين

جدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم البحريني أحمد بن سالمين. كما لقبه الجمهور. هو من لاعبي المنتخب البحريني. والأمر الذي تسبب في شهرته الواسعة هو تسديده لأول هدف في بطولة كأس الخليج. وهذا ما جعل الحزن يخيّم على المنتخب الكروي في البحرين. فهو ذو مكانة مرموقة لديهم.

ويعتبر أحمد بن سالمين هو من أساطير كرة القدم البحرينية. واستطاع ببراعته الكبيرة في لعبة كرة القدم في الحصول على العديد من النجاحات في البطولات المحلية مع نادي المحرق. كما يُعد صاحب الهدف الأول الذي تم تسجيله في بطولات كأس الخليج. وذلك في عام 1970 ميلاديًا. وكان الهدف في مرمى المنافس للمنتخب البحريني وهو المنتخب القطري. حيث انتهت المباراة بفوز البحرين بهدفين مقابل هدف واحد من النتخب القطري.

فيما قدم لاعب كرة القدم البحريني أحمد ابن سالمين. الكثير من العطاء للمنتخب البحريني علاوة على دوره البارز في فريق المحرق. والذي تسبب في أن ينل الكثير من البطولات المحلية. كما حقق الكثير من الإنجازات في مجال كرة القدم بالمملكة البحرينية.

ومن جهته قام الملك حمد بن عيسى آل خليف. عاهل المملكة البحرينية. بإصدار أمر ملكي لإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد ابن سالمين على الشارع المحاذي لنادي المحرق بالمملكة. والذي كان ينتمي إليه لاعب كرة القدم البحريني. وذلك لتخليد ذكرى المغفور له بإذن الله ابن سالمين.

وبدورها نعت إدارة المنتخب البحريني في المملكة اللاعب ابن سالمين بعد وفاته مباشرة. كما أثنت عليه ورثته ببعض الكلمات المؤثرة. والتي تؤكد على جهوده الثمينة في إعلاء مكانة المنتخب الخاص بالمملكة. خاصًا أنه صاحب أول هدف في كأس دوري الخليجي.