اعلن نادي الروضة (الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي السابق بلال المحسني.

وسبق لبلال المحسني (33 عاما) ان لعب سابقا على التوالي في اندية ساوثاند يونايتد وايبسويتش تاون (انقلترا) وغلاسغو رنجرز (اسكتلندا) وانجي وباريس اف سي (فرنسا) والنجم الساحلي (تونس) ودوندي يونايتد (اسكتلندا) وباناشايكي (اليونان) وغريمبسي تاون وبارنيت (انقلترا).

يذكر ان نادي الروضة الذي يدربه التونسي ماهر القيزاني انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الخامس للمجموعة الثانية لبطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم. وات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي الروضة السعودي يتعاقد مع المدافع الدولي التونسي السابق بلال المحسني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.