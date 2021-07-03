الأهلي مهتم بالتعاقد مع أمرابط

الرياض ـ د. ب. أ: ذكر تقرير إخباري امس أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي نور الدين أمرابط، مستغلا نهاية عقده مع النصر في 30 يونيو الماضي. وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية امس أن إدارة الأهلي اقتربت من التوقيع مع نور الدين أمرابط، في صفقة انتقال حر.ولم يتوصل النصر وأمرابط لاتفاق بشأن تجديد العقد بينهما، ما يعني أن صفقة انتقال اللاعب المغربي ستكون مجانية.وكان أمرابط 34 عاما قد انضم إلى النصر قادما من واتفورد الإنجليزي في صيف عام 2018، وبحسب موقع “ترانسفير ماركت”، شارك اللاعب المغربي مع النصر في 100 مباراة في جميع المسابقات وسجل فيها 17 هدفا وصنع 25 هدفا. وجاءت مشاركات أمرابط مع النصر بواقع 80 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، على مدار ثلاثة مواسم، سجل فيها 15 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.ونال أمرابط مع النصر ثلاث ألقاب، ونال لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018 / 2019، وكأس السوبر المحلي مرتين عامي 2019 و2020 .وكان الموسم الماضي مخيبا لآمال الأهلي وجماهيره، حيث احتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي، وودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الستة عشر.

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