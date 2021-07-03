استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد

روما ـ أ.ف.ب: لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبل الابطال لدى وصوله الى روما لتدريب نادي العاصمة الايطالي، واحتشد مئات من انصار روما في ارجاء مطار تشامبينو حيث حطت الطائرة الخاصة التي اقلت المدرب البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي. وكان مورينيو اعلن عن قرب توجهه الى العاصمة الايطالية عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا قال فيه “يا انصار روما، انا على وشك حزم حقائبي، الى اللقاء قريبا”. وقال اليساندرو ترومبيتي (18 عاما) احد انصار روما لخدمة الفيديو في وكالة فرانس برس “لقد سمعنا بأن لاعبين جددا سينضمون الى روما. لا شك بان مورينيو سيجلب لاعبين جيدين، آمل ان نتمكن من المنافسة على اللقب المحلي والتأهل الى دوري ابطال اوروبا”.وكان لسان حال مشجع “الذئاب” الاخر فاليريو تشرتوني مماثلا بقوله “لا شك بان الاجواء ستتغير. اعتقد بان اللاعبين سيملكون حافزا اضافيا واعتقد بان مورينيو هو المدرب المناسب للفريق”.وبحسب الصحف الايطالية، سيتعين على مورينيو الخضوع لحجر صحي على مدى 5 ايام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.ويعود مورينيو الى الدوري الايطالي بعد تجربة رائعة مع إنتر قاده فيها الى احراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) عام 2010.وتم التعاقد مع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد الاسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الانجليزيين، مدربا لروما في الرابع من مايو بعقد لمدة ثلاثة مواسم ليحل بدلا من مواطنه باولو فونسيكا.